Estudiantes de una escuela rural de Choya participarán en una prestigiosa olimpíada filosófica

Desde el interior santiagueño, jóvenes del Agrupamiento N° 86055 compartirán sus ideas en una olimpíada nacional que reúne a estudiantes de todo el país.

Hoy 11:26

Un grupo de estudiantes de 4º año del Agrupamiento N° 86055, ubicado en la localidad de La Represa, representará a su comunidad educativa en la reconocida Olimpíada de Filosofía de la República Argentina, un certamen nacional que promueve el pensamiento crítico, el debate y la reflexión sobre temas actuales.

Con mucho compromiso y entusiasmo, los jóvenes choyanos competirán en el Nivel II, destinado a la exposición de ensayos filosóficos, fruto de un trabajo intenso de investigación, análisis y escritura.

Los ensayos que presentarán los alumnos giran en torno a dos ejes temáticos de gran relevancia :

Las crisis existenciales en las sociedades actuales: un análisis profundo sobre la incertidumbre, la búsqueda de sentido y los desafíos personales que atraviesan los jóvenes en el siglo XXI.

La relación saber-poder en el mundo actual y los desafíos de la era digital: una mirada crítica sobre cómo el conocimiento se vincula al poder en tiempos de redes sociales, algoritmos y sobreinformación.

La participación de estos jóvenes no solo es motivo de orgullo para el establecimiento educativo, sino también para toda la comunidad de La Represa.

Este logro destaca el valor de la educación pública en zonas rurales, mostrando que el pensamiento crítico y la formación integral también florecen lejos de los centros urbanos.

Desde la institución agradecieron el acompañamiento de los docentes que guían y motivan a los alumnos día a día. Además, destacaron que participar en este tipo de instancias les permite a los estudiantes intercambiar ideas con jóvenes de otras provincias y ampliar su mirada sobre el mundo actual.

El Agrupamiento es una institución de gestión pública, que brinda servicio educativo a varias comunidades rurales del Departamento Choya, y trabaja con el objetivo de garantizar una educación de calidad, inclusiva y comprometida con el desarrollo humano.