La Banda celebrará su 113° aniversario con una gran feria de emprendedores y artesanos

La responsable de la Oficina de Emprendedores, Zahen Nabac, destacó la importancia de que los feriantes bandeños vuelvan a ser protagonistas de esta fiesta.

Hoy 14:05

En el marco de los festejos por el 113° aniversario de la ciudad de La Banda, la Municipalidad anunció la realización de una gran feria de emprendedores, artesanos y productores locales, que se llevará a cabo del viernes 12 al martes 16 de septiembre con una variada propuesta cultural y recreativa para toda la familia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El anuncio fue realizado por la responsable de la Oficina de Emprendedores, Zahen Nabac, quien destacó la importancia de que los feriantes bandeños vuelvan a ser protagonistas de esta fiesta: “Estamos muy felices de participar un año más en los festejos de nuestra ciudad. Hemos trabajado en conjunto con la Dirección de Turismo para realizar una selección de los artesanos más innovadores y representativos, que tendrán la oportunidad de mostrar y comercializar sus producciones en este aniversario tan especial”.

Por su parte, la directora de Turismo, Graciela Rosales, remarcó la decisión del intendente Ing. Roger Elías Nediani de ampliar la propuesta: “Este año se ha decidido doblar la apuesta para que más emprendedores puedan ser parte de la fiesta. Tendremos más de 50 stands en la gran carpa desde el viernes 12 hasta el martes 16, y para quienes no entren en la capacidad de este espacio, se habilitará otro sector en inmediaciones de avenida Belgrano y Besares, en la estación de trenes, del viernes 12 al domingo 14”.

Además de los stands de exposición y venta, la feria contará con artistas callejeros, espectáculos circenses y un escenario alternativo donde músicos y academias de danza podrán mostrar su talento, consolidando así un espacio pensado tanto para los emprendedores como para el público familiar.

Las actividades se desarrollarán diariamente desde las 18 hasta las 0 horas, ofreciendo un recorrido lleno de color, creatividad y propuestas culturales para vecinos y visitantes que se sumen a celebrar el cumpleaños de la ciudad.

La Municipalidad invita a toda la comunidad a participar de esta gran feria que forma parte del calendario central de los festejos por el 113° aniversario de La Banda, reafirmando el compromiso de la gestión con la cultura, la producción y el trabajo local.