“Demon Slayer: Castillo Infinito”, será uno de los grandes estrenos de esta semana del Cine Renzi

El Cine Teatro Municipal Renzi de la ciudad de La Banda, presentará esta semana una serie de estrenos que incluyen una película de animé y dos producciones nacionales, que se proyectarán desde el jueves 11 hasta el miércoles 17.

En el horario de las 17, se estrenará “Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Castillo Infinito”, película de anime japonesa basada en el arco “Castillo Infinito” del manga Kimetsu No Yaiba. “Castillo Infinito” es una secuela directa de la cuarta temporada de la serie de televisión homónima y constituye la cuarta adaptación cinematográfica de la franquicia.

En el marco del Espacio INCAA, el jueves 11 de septiembre, a las 20, el público podrá ver “Los cuerpos públicos”, un ensayo documental de Valeria Sartori sobre la prostitución a través de las voces de cuatro mujeres que la ejercieron. Sus testimonios se entrelazan con las imágenes de cuatro coreógrafas y bailarinas de danza contemporánea, que exploran, desde el cuerpo y el movimiento, la violencia a la que se han sometido tantos cuerpos femeninos.

El Espacio INCAA también pone a disposición del público, desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de septiembre, a las 20, “La llegada del hijo”, película argentino - española de drama, que relata la historia de Sofía (Maricel Álvarez) recibe en casa a su hijo (Angelo Mutti Spinetta) cuando éste sale de prisión, dándoles a los dos una oportunidad de reconectar y acortar sus distancias después de tantos años.

Finalmente, tras una semana exitosa, seguirá en cartelera en el horario de las 21:30, “El conjuro 4: Últimos ritos”, película de terror y suspenso basada en hechos reales, dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson. El filme muestra cómo se desarrollaron los hechos del último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global.

Cabe destacar, que el lunes 15 el cine Renzi no proyectará su cartelera debido a que sus instalaciones serán ocupadas para la presentación del libro “Vida Nutritiva” del Dr. Bernardo Stamateas.