Milei canceló su viaje a España y se enfocará en la gestión tras la derrota en Buenos Aires

Aunque no estaba confirmada su presencia, el Presidente decidió no asistir al festival del partido Vox en Madrid. Tras el traspié electoral, buscará recalibrar el rumbo y su próximo destino será la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Hoy 15:36

Finalmente, el presidente Javier Milei no viajará a España para participar de un evento del partido de ultraderecha Vox. Se trata del festival Europa Viva, organizado en la ciudad de Madrid, y la invitación había provenía de parte de su líder Santiago Abascal. El evento se celebrará el fin de semana del 13 y 14 de septiembre.

“No estaba confirmado que viajara. Pero sí, no va a ir”, confirmaron desde el entorno presidencial a Infobae. El Presidente ha asistido en otras oportunidades al país europeo para aparecer en eventos de Vox: iba a ser la segunda vez que Milei participara en este festival desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023 y su tercer viaje a España en lo que va del año.

La cita, que se promociona bajo el lema ‘Por una Europa nueva y decente’, reunirá durante dos días a figuras destacadas del espectro político europeo e internacional. Desde Vox han difundido un video en el que se observa a Milei y Abascal abrazándose, anticipando la presencia del mandatario argentino como uno de los principales atractivos del encuentro.

La declinación de la invitación se terminó por determinar a partir del fuerte resultado adverso de la alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, perdiendo por trece puntos contra el peronismo kirchnerista de Fuerza Patria. En los últimos meses, el Presidente cambió de manera radical su costumbre de viajar a eventos que van por afuera de su agenda de Jefe de Estado, lugares a los que era muy habitual verlo frecuentar al comienzo de su mandato.

El Presidente viajó la semana pasada a Estados Unidos, más particularmente a Los Ángeles, donde mantuvo diferentes encuentros con empresarios durante toda la jornada del jueves. Milei partió el miércoles luego del cierre de campaña de LLA en Moreno y volvió el sábado por la madrugada. En los planes originales estaba previsto que fuera el viernes a Las Vegas, donde iba a actuar en un show su exnovia Fátima Florez: sus productores y ella misma habían anunciado que el primer mandatario iría ahí para verla. Debió declinar ese segmento de su calendario para orientar todas sus reuniones en la ciudad californiana.

El festival anual de Vox, que suele celebrarse en el Palacio de Vistalegre de Madrid, convoca habitualmente a figuras políticas europeas afines, como el primer ministro húngaro Viktor Orban, la primera ministra italiana Giorgia Meloni —quien el año pasado intervino por videoconferencia— y la líder de la ultraderecha francesa Marine Le Pen. En este contexto, Milei se había consolidado como el principal atractivo del evento.

Desde que asumió la presidencia, Javier Milei ha realizado cuatro viajes breves a España, ninguno de ellos en calidad de visita oficial. En junio de este año, participó como orador en un foro económico patrocinado por una empresa de criptomonedas y, pocos días después, regresó a Madrid para recibir el Premio Escuela de Salamanca otorgado por la agrupación liberal El Club de los Viernes.

La relación entre Milei y el gobierno de coalición de izquierdas encabezado por Pedro Sánchez se ha caracterizado por la falta de sintonía, una situación que se refleja en la ausencia de reuniones oficiales previstas para el próximo viaje del presidente argentino. Aunque el gobierno español suele facilitar la base aérea y la seguridad protocolar a los jefes de Estado en visita oficial, en esta ocasión tampoco se contemplan encuentros con funcionarios de Sánchez. El antecedente más tenso de la participación de Milei en el festival de Vox se remonta al año pasado, cuando desde el escenario del evento realizó una alusión a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, que desencadenó un conflicto diplomático. En esa ocasión, Milei calificó a Gómez de “corrupta”, en referencia a la investigación por presunto tráfico de influencias que la involucraba. Como consecuencia, España retiró a su embajadora en Buenos Aires durante más de cinco meses.

Milei sí tiene un viaje previsto para ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a celebrarse en la última semana de septiembre en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Pese a no comulgar ideológicamente con el organismo multilateral, el Presidente la concibe como una instancia fundamental para poder hablar ante jefes de Estados y líderes de empresas.

En su primer y único discurso emitido desde ese foro, el libertario acusó a Naciones Unidas de imponer una agenda socialista e instó a los países miembros a rechazar la Agenda 2030 y el Pacto del Futuro, al considerar que estas iniciativas representan “un programa de gobierno supranacional de corte socialista que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los estado-nación y violentan el derecho a la vida, la libertad y a la propiedad de las personas”.

En torno a ese viaje surgía la especulación sobre un posible encuentro bilateral entre Javier Milei y Benjamin Netanyahu durante la próxima Asamblea General de la ONU. Tal y como lo informó La Nación, el gobierno argentino recibió una solicitud formal de Netanyahu para reunirse con el presidente Milei en el marco del evento producto de la reprogramación del viaje de Netanyahu a la Argentina, inicialmente previsto entre el 7 y el 10 de septiembre, debido a las restricciones derivadas de la orden de detención emitida en 2024 por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí.

Esta medida limita sus desplazamientos a los 125 países signatarios del Estatuto de Roma, entre los que se encuentra la Argentina. No obstante, Netanyahu logró viajar a Hungría en abril del año pasado sin consecuencias legales, después de que el gobierno húngaro anunciara su retiro del Estatuto de Roma, una decisión que por el momento no está contemplada por la administración argentina.