Añatuya: cortan cables y roban una costosa batería de un camión estacionado

Ocurrió en el barrio Platense Oeste. Los delincuentes actuaron en la madrugada, cortando los cables de conexión y apoderándose de la batería.

Hoy 18:51

Durante la madrugada un camión estacionado en calle Chacabuco, entre Lavaisse y Barraza, del barrio Platense Oeste fue víctima del robo de una batería de gran tamaño.

Los delincuentes amparados en la oscuridad de la madrugada cortaron los cables y se llevaron la batería de 180 amper, de un valor superior a los 300 mil pesos.

El propietario del camión radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría 41 y solicitó a vecinos del lugar el registro de las cámaras de seguridad para obtener datos sobre el o los posibles responsables del ilícito.

Según trascendió, debido al modus operandi, la policía ya tendría identificado a los delincuentes.