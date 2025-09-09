Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 SEP 2025 | 0º
X
Policiales

Añatuya: cortan cables y roban una costosa batería de un camión estacionado

Ocurrió en el barrio Platense Oeste. Los delincuentes actuaron en la madrugada, cortando los cables de conexión y apoderándose de la batería.

Hoy 18:51
camion bateria

Durante la madrugada un camión estacionado en calle Chacabuco, entre Lavaisse y Barraza, del barrio Platense Oeste fue víctima del robo de una batería de gran tamaño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los delincuentes amparados en la oscuridad de la madrugada cortaron los cables y se llevaron la batería de 180 amper, de un valor superior a los 300 mil pesos.

El propietario del camión radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría 41 y solicitó a vecinos del lugar el registro de las cámaras de seguridad para obtener datos sobre el o los posibles responsables del ilícito.

Según trascendió, debido al modus operandi, la policía ya tendría identificado a los delincuentes.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grooming en Roblox: denuncian que niñas fueron sumadas a un grupo de WhatsApp con contenido sexual
  2. 2. Recuperaron un teléfono celular extraviado tras un rastreo digital
  3. 3. Antonio Laje tras la victoria del peronismo en Buenos Aires: "No se quejen más cuando te maten"
  4. 4. En vivo: Argentina quiere cerrar las Eliminatorias con otra alegría ante Ecuador
  5. 5. Investigan si la beba que falleció súbitamente en el barrio Cabildo fue abusada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT