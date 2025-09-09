Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 SEP 2025 | 0º
X
Locales

VIDEO: peligrosa maniobra de un motociclista en la Ruta 34 entre Colonia Dora e Icaño

Un motociclista fue grabado circulando sin luces y a gran velocidad detrás de un camión. El episodio volvió a encender la alarma entre los automovilistas que transitan la zona.

Hoy 19:08
Maniobra peligrosa

Un nuevo episodio de imprudencia vial quedó registrado este fin de semana en la Ruta Nacional 34, en el tramo que une las localidades de Colonia Dora e Icaño, en el Departamento Avellaneda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En las imágenes, captadas desde otro vehículo, se observa cómo un motociclista circula sin luces y pegado a la parte trasera de un camión, a gran velocidad, poniendo en serio riesgo su vida y la de terceros.

Los testigos señalaron que no se trató de un hecho aislado: “ya es común ver este tipo de maniobras temerarias en la zona”. La reiteración de estas conductas genera preocupación entre los automovilistas, quienes reclaman mayor responsabilidad de los motociclistas y un refuerzo en los controles de tránsito.

La Ruta 34 es uno de los corredores más transitados de Santiago del Estero y, por ello, cada episodio de conducción peligrosa despierta alarma.

Especialistas en seguridad vial insisten en que este tipo de maniobras no solo atentan contra la vida de quienes las realizan, sino que también pueden desencadenar accidentes graves con consecuencias irreparables.

TEMAS Ruta 34 Colonia Dora Icaño Imprudencia

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grooming en Roblox: denuncian que niñas fueron sumadas a un grupo de WhatsApp con contenido sexual
  2. 2. Recuperaron un teléfono celular extraviado tras un rastreo digital
  3. 3. Antonio Laje tras la victoria del peronismo en Buenos Aires: "No se quejen más cuando te maten"
  4. 4. Sin Messi, Argentina quiere cerrar las Eliminatorias con otra alegría ante Ecuador
  5. 5. Investigan si la beba que falleció súbitamente en el barrio Cabildo fue abusada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT