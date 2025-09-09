VIDEO: peligrosa maniobra de un motociclista en la Ruta 34 entre Colonia Dora e Icaño

Un motociclista fue grabado circulando sin luces y a gran velocidad detrás de un camión. El episodio volvió a encender la alarma entre los automovilistas que transitan la zona.

Un nuevo episodio de imprudencia vial quedó registrado este fin de semana en la Ruta Nacional 34, en el tramo que une las localidades de Colonia Dora e Icaño, en el Departamento Avellaneda.

En las imágenes, captadas desde otro vehículo, se observa cómo un motociclista circula sin luces y pegado a la parte trasera de un camión, a gran velocidad, poniendo en serio riesgo su vida y la de terceros.

Los testigos señalaron que no se trató de un hecho aislado: “ya es común ver este tipo de maniobras temerarias en la zona”. La reiteración de estas conductas genera preocupación entre los automovilistas, quienes reclaman mayor responsabilidad de los motociclistas y un refuerzo en los controles de tránsito.

La Ruta 34 es uno de los corredores más transitados de Santiago del Estero y, por ello, cada episodio de conducción peligrosa despierta alarma.



Especialistas en seguridad vial insisten en que este tipo de maniobras no solo atentan contra la vida de quienes las realizan, sino que también pueden desencadenar accidentes graves con consecuencias irreparables.