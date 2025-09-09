Máximo Toviggino y el sueño mundialista de un santiagueño en la gran cita del karting

El piloto de 23 años participará de la competencia más importante a nivel mundial del 11 al 14 de septiembre en Kristianstad.

El karting de Santiago del Estero vivirá un hecho histórico este fin de semana con la participación de Máximo Toviggino en el Mundial de Karting FIA, la competencia más importante de la disciplina a nivel global. La cita se llevará a cabo del 11 al 14 de septiembre en Kristianstad, Suecia, con la presencia de los mejores pilotos del planeta.

El joven santiagueño será parte del equipo oficial Kart Republic. Para Toviggino, se trata de una oportunidad única de medirse frente a los máximos referentes internacionales y representar a la provincia en el escenario más exigente del karting.

Máximo está acompañado por su grupo de trabajo con el cordobés Walter Bosano y el santiagueño Juan Coronel Beccaria, con los que vienen preparando la cita mundialista durante estos meses.

El Mundial FIA reúne a los talentos más destacados del semillero del automovilismo, y en muchas ocasiones fue la puerta de entrada para futuras figuras de la Fórmula 1. Por eso, la experiencia que vivirá Máximo en Suecia no solo es un logro personal, sino también una apuesta al futuro.