Las glamorosas fotos de Katy Perry en Argentina: “Se necesitan dos para bailar el tango”

Antes de subir al escenario, la cantante disfrutó de un show de tango y sorprendió a sus seguidores con una serie de postales.

Hoy 20:56

A pocas horas de subir al escenario del Movistar Arena en Buenos Aires, Katy Perry calentó la previa de su show en suelo argentino compartiendo fotos en un espectáculo de tango al que asistió el domingo. El mismo día que, frente a sus fanáticos, levantó un cuadro de Eva Perón que fue celebradísimo por sus seguidores.

La cantante se encuentra en el país como parte de su gira The Lifetimes Tour y, a través de su cuenta de Instagram, compartió fotos en el show Rojo Tango en el Hotel Faena. Entre las imágenes, mostró un segmento del espectáculo y fotos posando a pura sensualidad en el lugar.

“Se necesitan dos para bailar tango… Qué suerte la mía tener dos shows en Buenos Aires en The Lifetimes Tour comenzando esta noche", escribió la estrella del pop, en una publicación en sus redes sociales, donde aparece recostada sobre un piano con un candelabro en la mano, con una rosa y luciendo un vestido con un estampado floral en tonos suaves, como rosas, amarillos y verdes, sobre una base nude o beige claro.

El atuendo incluyó un elemento de corsetería visible a través de líneas verticales blancas translúcidas que marcan la cintura, generando una estructura definida en la figura.

En Argentina, donde los símbolos políticos se entrelazan sin reservas con la cultura pop, Katy Perry y Eva Perón compartieron una inesperada postal: la intérprete de “I kissed a girl” y “Fireworks”, rodeada de admiradores y flashes, levantó sonriente un retrato de la icónica primera dam en pleno domingo electoral. Todo sucedió frente al Faena Hotel Buenos Aires, en Puerto Madero, apenas horas después de su llegada al país, mientras Fuerza Patria se imponía en elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Los asistentes de la cantante le acercaron el retrato cuando salía de La Boutique, una tienda ubicada dentro del hotel que ofrece productos de diseñadores locales y donde los dueños decidieron obsequiarle el cuadro. Minutos antes, Katy Perry había disfrutado del espectáculo Rojo Tango Cena Show.

En medio del entusiasmo de los seguidores, la cantante se detuvo para posar, firmar autógrafos, conversar y recibir regalos. Cuando levantó el cuadro de Evita, la multitud celebró la escena.

La artista arribó a Buenos Aires para ofrecer dos conciertos en el Movistar Arena como parte de su gira The Lifetimes Tour, programados para este martes y miércoles 10 de septiembre. Mientras tanto, su noche de llegada se convirtió por sí sola en un acontecimiento, sumando una curiosa anécdota más al habitual cruce entre la política y el espectáculo en Argentina.

Katy Perry regresó a la Argentina pocas semanas después de oficializar su separación del actor Orlando Bloom. Juntos desde 2016, la pareja tuvo un distanciamiento en 2017, aunque retomaron la relación y se comprometieron el Día de San Valentín de 2019, como relató la cantante durante su participación en Jimmy Kimmel Live. Tienen una hija, Daisy Dove Bloom, nacida en 2020, noticia que ambos eligieron anunciar a través de la cuenta de Instagram de Unicef, organización para la que los dos ejercen como embajadores de buena voluntad.

Con 40 años, Perry y sus compromisos profesionales la han llevado de gira mundial, motivo que la trae nuevamente al país. Por su parte, Bloom, de 48 años, comparte también un hijo, Flynn, nacido en 2011, fruto de su matrimonio previo con la modelo australiana Miranda Kerr. Daisy es la única hija de la cantante.

El reciente comunicado sobre la separación fue atribuido al representantes de ambos. Allí se afirmaba que “la pareja ha estado ajustando su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida” y que seguirán siendo vistos juntos en público por el bienestar de su hija, priorizando “amor, estabilidad y respeto mutuo”.

La noticia de la separación se publicó una semana después de rumores previos a la boda del multimillonario Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos, evento al que Bloom asistió sin la cantante.