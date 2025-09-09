Fuentes celebró la innovación de los jardines de la Capital en la Feria de Ciencia y Tecnología

Durante la XXII edición de la propuesta provincial, la jefa comunal destacó los proyectos educativos de los establecimientos municipales que promueven el aprendizaje, la tecnología y el respeto por el medio ambiente.

Hoy 21:23

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, participó de la apertura de la XXII Feria de Ciencia y Tecnología en el Nodo Tecnológico, que fue encabezada por el gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

También estuvieron presentes la ministra de Educación, Mariela Nassif; el secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez; y autoridades educativas de numerosos departamentos del interior provincial.

El encuentro convocó a escuelas de nivel inicial, primario y secundario de toda la provincia, donde los jardines de infantes de la Municipalidad de la Capital tienen una destacada presencia con innovadores proyectos de investigación sobre distintos campos del conocimiento, como matemática, robótica e indagación del ambiente natural, social y tecnológico.

"Es un orgullo que los jardines del servicio educativo municipal siempre tengan una participación destacada en la Feria de Ciencias, que es una oportunidad para seguir aprendiendo y compartiendo saberes con instituciones de toda la provincia", señaló la jefa comunal.

"Nuestros alumnos y docentes elaboraron proyectos innovadores centrados en el uso adecuado de la tecnología y en el cuidado del medio ambiente, que son ejes fundamentales de la política educativa del municipio", afirmó la Ing. Fuentes.

En esta oportunidad, participan los jardines N° 6 “Pulgarcito” con los proyectos "Agua, mi opción saludable" y “Medimos las distancias en el barrio de mi jardín”; Nº 10 “Las Ardillitas" con el proyecto “Oki, un izamiento programado”; Nº 12 “Arcoíris” con el proyecto “El misterio de los túneles de Santiago del Estero”; Nº 15 “Isabel Rodríguez de Páez” con los proyectos “Agua limpia, salud segura" y "Q`UPA-APP" (una aplicación para colaborar con la limpieza del barrio); y Nº 19 “Nuestra Sra. del Rosario de San Nicolás” con el proyecto "Arboretum: un pulmón para la ciudad”.

Además, visitó el stand del "Colegio Secundario del Tercer Milenio", cuyos alumnos presentaron el proyecto "Tecno Río-Sgo" para desarrollar un dispositivo inteligente que mide el caudal del río Dulce a través de imágenes y sensores, en articulación con la Subdirección de Defensa Civil.