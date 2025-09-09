La Capital sumó un nuevo espacio público con la habilitación de la plaza saludable "Hna. Viviana Murillo"

La intendente Norma Fuentes inauguró la obra de 2.400 m² en el barrio Campo Contreras, destinado a la actividad física, el esparcimiento familiar y la integración social, con caminerías, juegos infantiles y aparatos de gimnasia al aire libre.

Hoy 21:41

La ciudad sumó un nuevo espacio público con la habilitación por parte de la intendente, Ing. Norma Fuentes, de la plaza saludable "Hna. Viviana Murillo" en el barrio Campo Contreras.

Allí se busca fomentar la actividad física y un estilo de vida saludable en la comunidad, con caminerías, aparatos de gimnasia, juegos infantiles y merenderos al aire libre.

"Como en todos los espacios verdes que venimos inaugurando y renovando en los barrios de la ciudad, buscamos incentivar el deporte y la recreación en beneficio de las familias santiagueñas", destacó la jefa comunal.

"Decidimos bautizar a esta nueva plaza con el nombre de una excepcional vecina del barrio Campo Contreras, quien trabajó como misionera, catequista y dedicó su vida entera al servicio comunitario", indicó.

La Ing. Fuentes resaltó "la importancia de generar espacios en donde la comunidad pueda encontrarse y compartir, fortaleciendo al mismo tiempo el cuidado de la salud y la integración social".

Por su parte, Pelu Ponce, del equipo de servidores de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, agradeció al municipio "por dinamizar y modernizar la vida de nuestro querido barrio, honrando con esta plaza a la Hna. Viviana Murillo, que nos organizó como comunidad y sirvió de ejemplo para las mujeres y los jóvenes de la zona".

La plaza cuenta con 2.400m2 y está equipada con artefactos de gimnasia, juegos para niños, merenderos, bancos, cestos de residuos, alumbrado con tecnología led, árboles y plantas ornamentales.