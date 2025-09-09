Ingresar
Policiales

Recuperan importantes bienes que habían sido robados de una vivienda

Lo realizó al operativo la sección robo y hurto de la comisaría 51.

Hoy 21:46

En horas de la mañana, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 51 realizaron tareas investigativas que permitieron recuperar distintos elementos vinculados a hechos contra la propiedad.

Durante el procedimiento, un vecino del barrio Siglo XXI entregó de manera voluntaria un parlante marca Probass de 2000W, cuyo artefacto había sido ofrecido en transacciones irregulares. Posteriormente, y en continuidad con las averiguaciones, también se logró incautar dos llantas rodado 16 y una heladera portátil para vehículo, bienes que guardan relación con una causa de robo denunciada oportunamente.

Los objetos recuperados fueron trasladados a sede policial para su resguardo y se dará cumplimiento a las disposiciones judiciales correspondientes, con miras a ser restituidos a sus legítimos propietarios.

