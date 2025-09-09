Ingresar
El Colegio Hermano Hermas brilló en el Intercolegial de Teatro

La institución debutó en el certamen con la obra “Apostar al Futuro” y obtuvo el primer lugar junto a otras escuelas, además de varios premios y menciones.

Hoy 22:13

En la tarde de este lunes, el Colegio Hermano Hermas tuvo una destacada participación en el Intercolegial de Teatro, organizado por el Ministerio de Educación de la Provincia y la Subsecretaría de Educación. La institución hizo su debut en este evento con la obra “Apostar al Futuro”, que cautivó al público y al jurado.

La propuesta, que abordó la problemática de la ludopatía, generó un gran impacto entre los presentes y se llevó el primer lugar junto con otras dos instituciones. Los alumnos de primer y segundo año se lucieron sobre el escenario, recibiendo una ovación del auditorio.

El colegio también obtuvo diversos premios y menciones, entre ellos:

-Mejor Dirección: Profesor Mario Temperini

-Mención a la temática abordada (Ludopatía)

-Mejor Actor de Reparto: Hilario Toscano

-Mejor Actor Protagónico: Apolo Rojo Bolzon

-Mejor Actriz de Reparto: Pilar García

-Mención por temática de inclusión con lenguaje de señas

-Mención a las diosas griegas

La respuesta del público fue contundente, con familias, profesores y espectadores que aplaudieron de pie la emotiva presentación.

