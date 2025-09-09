Colonia El Simbolar celebró el Día del Agricultor con un emotivo acto

La comunidad festejó con un emotivo acto encabezado por autoridades de la comuna a cargo del profesor Ángel Iñiguez, y se rindió homenaje a los primeros productores agrícolas.

Hoy 22:15

La ceremonia organizada desde la Dirección de Cultura, se llevó a cabo en el monumento al agricultor, ubicado en el boulevard principal, donde se homenajeó a quienes con esfuerzo y sacrificio sostienen la producción agropecuaria, base del crecimiento de la comunidad.

En ese marco, Iñiguez saludó afectuosamente a todos los agricultores, presentes y ausentes, destacando que “Colonia El Simbolar se fortalece día a día gracias al esfuerzo de cada productor agropecuario”. Además, agradeció a la Comisaría N° 64 por su acompañamiento en el evento, garantizando seguridad y orden.

Como parte del acto, se entregaron recordatorios y también hubo sorteos entre los presentes. Como gesto de homenaje, las autoridades depositaron una ofrenda floral en el monumento al agricultor y luego realizaron la plantación de un árbol, símbolo de vida y esperanza para las nuevas generaciones.

En su discurso, el jefe comunal destacó que “el agro es un pilar fundamental para el crecimiento de nuestra localidad, invertir en nuestros agricultores es invertir en el futuro de Colonia El Simbolar”.

El evento contó con la presencia de la secretaria Tesorera, Valle Pérez; la directora de Cultura, Patricia Cancinos; la rectora del Colegio Secundario, Claudia Moyano; la directora de la Escuela N° 863 San Isidro Labrador, Mónica Carillo; el presidente de APAZ VI, Rubén Sayago; el director de Ambiente Urbano, Claudio Suárez; el director del área Obras y servicios públicos, Juan Perez; la encargada del programa Mis Primeros 1700 días, Paola Rojas, junto a las banderas de ceremonia de los establecimientos educativos de la localidad.

Previamente, Rubén Sayago agradeció la gran convocatoria y resaltó la importancia de reconocer a los agricultores en esta fecha trascendental, valorando además el permanente apoyo de la comuna al sector productivo.