Karina Milei encabezó la primera reunión de la mesa bonaerense con el PRO tras la derrota electoral

La secretaria general de la Presidencia reunió en la Casa Rosada a dirigentes, diputados e intendentes para planificar la campaña hacia octubre. Hubo autocríticas, cambios en la estrategia y la decisión de sumar al PRO como socio clave.

Hoy 01:45

Un día después de que el presidente Javier Milei liderara la primera mesa política nacional, su hermana Karina Milei hizo lo propio con la mesa bonaerense, que se reunió este martes en la Casa Rosada. Allí, la funcionaria recibió a referentes del PRO, diputados e intendentes para diseñar la estrategia electoral de cara a las elecciones de octubre, tras la dura derrota sufrida en la provincia de Buenos Aires.

Autocríticas y cambios de estrategia

Según fuentes oficiales, el encuentro —que se extendió por más de dos horas— se caracterizó por un clima cordial pero con espacio para el análisis crítico. “Se reconoció haber subestimado el aparato del PJ, no haber logrado movilizar al electorado y haber perdido de vista la necesidad de explicarle a la gente el sentido del esfuerzo que se está haciendo”, señalaron desde el oficialismo.

Como resultado, se resolvió que la mesa se reunirá todos los martes y que la campaña bonaerense adoptará un formato distinto al territorial tradicional, buscando mejorar la comunicación y la llegada a los votantes.

Quiénes participaron de la reunión

La cita fue en el Salón Norte de la Casa Rosada y contó con la presencia de Karina Milei junto al asesor presidencial Santiago Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli; los intendentes Ramón Lanús, Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro; el legislador electo Maximiliano Bondarenko; y el armador político Sebastián Pareja.

En esta nueva configuración quedaron afuera el diputado José Luis Espert y el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, quienes hasta ahora integraban la mesa chica.

Si bien Espert ingresó más temprano a Balcarce 50, se retiró antes del inicio de la reunión por compromisos en el Congreso. Algo similar ocurrió con Ritondo y Santilli, que se fueron antes de las 15:30 para asistir a la comisión bicameral de inteligencia.

Tensiones internas y críticas

La exclusión de referentes libertarios y la incorporación de dirigentes del PRO no pasó desapercibida. El sector conocido como “Las Fuerzas del Cielo”, alineado con Caputo, expresó su malestar y criticó especialmente la inclusión de Bondarenko, quien días atrás había atribuido la derrota electoral al rumbo económico del Gobierno.

A pesar de las diferencias, desde el oficialismo subrayaron que la idea es “aprovechar las experiencias y miradas de los nueve integrantes” para mejorar el desempeño en octubre.

La mesa nacional y el mensaje político

Horas antes, Javier Milei encabezó la mesa política nacional junto a su hermana, Caputo, la ministra Bullrich, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el titular de Diputados Martín Menem y el vocero Manuel Adorni.

En un comunicado difundido tras la reunión, el espacio reafirmó su compromiso con el plan de gobierno:

“Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Sabemos que es difícil, pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”.