Evangelina Anderson deslumbró con sensuales fotos en un jacuzzi tras su separación de Demichelis

La modelo compartió imágenes en Instagram desde un balcón con vista al mar en Cancún y recibió cientos de comentarios de sus seguidores.

Hoy 02:01

Evangelina Anderson volvió a ser tendencia en redes sociales luego de publicar una serie de fotos sensuales en un jacuzzi con espuma, durante sus vacaciones en México. La modelo, recientemente separada de Martín Demichelis, disfrutó de unos días en Cancún junto a un grupo de amigas y compartió postales que llamaron la atención de sus fanáticos.

En las imágenes se la ve luciendo un traje de baño rojo mientras posa entre burbujas, con el atardecer y el mar de fondo. La combinación de sensualidad, paisaje y relax generó una oleada de reacciones positivas en su cuenta de Instagram, donde acumula millones de seguidores.

“Somos todas cuando nos separamos”, “Sos una diosa reinona total y absoluta” y “Gracias por tanto brillo”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en la publicación, que en pocas horas superó los miles de likes y comentarios.

Desde su separación, Anderson decidió instalarse en Argentina y retomó su trabajo en el programa Los 8 escalones (eltrece), donde integra el jurado. Además, empezó a mostrar más aspectos de su vida privada a través de las redes sociales, lo que generó aún mayor interés en sus seguidores.

Durante su estadía en Cancún, también compartió videos bailando y recorriendo un mercado local, donde fotografió un cartel con la frase “Haz el bien sin mirar a quién”. Muchos interpretaron ese gesto como un mensaje indirecto a su expareja, con quien la relación habría terminado en medio de rumores de infidelidad.

Lo cierto es que Evangelina Anderson atraviesa un nuevo capítulo personal y profesional, con fuerte presencia en los medios y en las redes sociales, donde cada una de sus publicaciones se vuelve noticia.