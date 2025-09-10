Amenazaron de muerte a un niño de 11 años a través de Roblox y Discord

Una mujer denunció que su hijo recibió graves amenazas y la foto de un arma a través de los videojuegos Roblox y Discord. La Justicia ya investiga el caso.

Hoy 07:31

Una comerciante de 48 años, identificada como Paola, denunció en la Comisaría 63 del barrio Villa del Carmen que su hijo de 11 años fue víctima de amenazas de muerte por parte de usuarios que conoció mientras jugaba al videojuego en línea Roblox.

Según relató la madre, entre el domingo y el lunes el menor recibió una serie de mensajes intimidatorios, entre los que incluso le enviaron la fotografía de un arma de fuego.

El inicio del hostigamiento

La denuncia indica que el niño jugaba a Roblox cuando comenzó a recibir mensajes a través de la aplicación Discord de un usuario que se identificó como “Julián Brox”. Cerca de las 14.40 del domingo, este sujeto le pidió al menor su número de WhatsApp, a lo que el niño accedió.

Más tarde, el agresor le envió un mensaje en el que le proponía sumarse a una llamada grupal “porque estaban preparando algo”. El niño no respondió. Sin embargo, durante la madrugada del lunes recibió mensajes desde un número con característica de Buenos Aires. A las 6.51, le llegó una amenaza directa: “Esta te gusta perro”, acompañada de la imagen de una pistola calibre 45, seguida de otro mensaje que decía: “Yo te voy a buscar y te voy a cagar a palos, no k-gandote a tiros”.

La intervención de la madre

Alarmada por la situación, Paola tomó el control del teléfono de su hijo y envió un audio reclamando por el accionar del usuario. Este respondió justificándose: “Tengo que hablar con usted; B. (por su hijo) anda diciendo cosas de la hermana de mi mejor amigo y a mí no me gusta. No usaré el arma porque no pinta, pero que no hable así de la hermana de mi mejor amigo. Yo digo que lo mío no fue amenaza, fue advertencia”.

Tras este intercambio, la mujer bloqueó al usuario, pero el hostigamiento continuó.

Nuevas amenazas desde otro número

Horas después, el menor recibió mensajes desde otro número, también con característica de Buenos Aires. Esta vez el remitente se identificó como “Tiziano”, quien escribió: “Eu wachín, si no querés que te busque más, mandá un audio pidiendo perdón por bardear a mi hermana porque te vamos a ir a buscar con mi bandeja”, en referencia a su grupo de amigos.

La madre volvió a intervenir y bloqueó este contacto, manifestando ante la Policía su temor por la integridad física de su hijo.

La denuncia quedó asentada en sede policial y la Fiscalía interviniente ordenó medidas para investigar el caso y dar con los responsables de las amenazas.