Grooming: condenaron al exdirector municipal de Juventud y Niñez de Salta

Recibió 14 años de prisión efectiva. Se trata de Diego Nicolás Cruz, de 25 años. Por cuatro hechos de grooming y dos de abuso sexual con acceso carnal agravado.

Diego Nicolás Cruz, quien hasta marzo del año pasado era director del Área de Juventud y Niñez de la Municipalidad de Salta, fue condenado ayer a la pena de 14 años de prisión efectiva por los delitos de grooming, cuatro hechos, y abuso sexual con acceso carnal agravado en dos hechos -contagió enfermedades de transmisión sexual.

El penado estuvo acompañado por un abogado particular, mientras que en representación del Ministerio Público Fiscal estuvo la doctora Sofía Cornejo, a cargo de la Unidad especializada en Ciberdelincuencia. Las audiencias, que comenzaron el 1 del corriente mes, se desarrollaron con un tribunal unipersonal a cargo del juez Pablo Farah.

Tras la lectura de la condena, el magistrado ordenó que Nicolás Cruz, de 25 años, sea trasladado a Villa Las Rosas donde deberá seguir purgando su pena. Además, también solicitaron que su ADN sea registrado en el Banco de Datos Genéticos de la provincia.

El hombre fue denunciado por los padres de un menor, quien había sido contactado por las redes sociales y manipulado a realizar distintas acciones con alto contenido sexual. Tras las sospechas de los padres y su posterior denuncia, comenzó el derrotero del exdirector municipal.

Como suele ser habitual en los casos de grooming, el sujeto se encargó de contactar al menor a través de una plataforma de citas, con el correr de los chats Cruz supo ganar la confianza de su víctima. En determinado momento fue más allá y lo citó a un encuentro personal.

En el parque

Lo que desencadenó una minuciosa investigación y la caída del exfuncionario municipal, a cargo nada menos que del área de Juventud y Niñez, fue cuando la víctima les contó a sus padres que se iba a encontrar con un compañero en el Parque San Martín.

Por algún motivo, sus progenitores le dijeron que lo iban a acompañar, con lo cual el menor no pudo ocultar los nervios y fue en ese instante donde le pidieron ver el teléfono celular, descubriendo la interacción que el menor tenía con el por entonces funcionario comunal a través de una aplicación de citas.

Estupefactos, pero a la vez sabios en su decisión, los padres siguieron el juego del delincuente y a su vez alertaron a las fuerzas de seguridad. El sábado 30 de marzo de 2024, el sujeto se encontraba a bordo de un vehículo color blanco esperando a su víctima en inmediaciones del Parque San Martín.

Al observar la presencia de los policías, el acusado trató de darse a la fuga pero fue interceptado y detenido. Con el correr de las pesquisas fueron apareciendo nuevas víctimas y al mismo tiempo los cargos se agravaron. Los primeros días de abril del año pasado fue imputado, y un mes después la fiscal solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la prisión preventiva.

Destituido

Luego de que el aberrante caso llegara a la opinión pública, desde el municipio decidieron apartar primero a Cruz y luego dar de baja la designación del funcionario denunciado, poniéndose a entera disposición de la justicia para aportar la información y los elementos que se consideren relevantes en el hecho.

Grooming

El grooming persigue una serie de acciones en las que un adulto entabla una relación con un menor a través de internet -en línea-, por lo general con fines sexuales. Esto puede incluir el envío de mensajes de texto, imágenes o cualquier otro tipo de contenido sexual.

Quienes practican el grooming suelen hacerse pasar por menores, ganándose la confianza de su víctima y, gradualmente, alentando a participar en actividades sexuales o enviar material de esa índole. Manipulación que puede derivar en actos aberrantes contra el menor y tiene consecuencias devastadoras como traumas emocionales y sociales.

Se aconseja que los padres y tutores estén alerta a las señales de grooming y brinden educación a los menores sobre los riesgos y peligros.