Hilary Duff está preparando su vuelta a la música tras 10 años distanciada de la industria

La cantante compartió nuevas imágenes desde el estudio de grabación.

Hoy 08:00

Desde su cuenta oficial de Instagram, Hilary Duff reveló que volverá a la música al compartir varias imágenes desde el estudio. Rápidamente, esto creó una gran expectativa entre sus seguidores ya que la actriz se mantuvo 10 años distanciada de la industria.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

¿Qué se sabe de la vuelta de Hilary Duff a la música?

Preparándose para lo que promete ser una audaz etapa creativa, Hilary Duff -la premiada superestrella con múltiples certificaciones de platino, actriz, productora, emprendedora y filántropa, además de escritora más vendedora del New York Times e ícono generacional- acaba de firmar con Atlantic Records para su muy esperado regreso a la música.

“Nueva música… o algo así”, escribió la cantante en su cuenta oficial de Instagram generando especulaciones sobre un nuevo proyecto musical. Recordemos que la actriz lanzó su última canción en 2015.

Además, se está trabajando en una serie documental íntima que hará una crónica del deseado regreso musical de Duff y su viaje personal, ofreciendo una viñeta sin filtros del mundo de Hilary. Este trabajo abarcará los altibajos y todo lo que está en medio y los fans viajarán como copilotos mientras ella hace equilibrio entre formar una familia, grabar nueva música, ensayar sus shows en vivo y prepararse para actuar en escenarios por primera vez en más de una década.

Con la dirección y producción ejecutiva del director ganador de un Emmy y nominado al Grammy Sam Wrench [Taylor Swift: The Eras Tour, A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter] a través de Next of Kin Content, una compañía de EverWonder Studio, la serie mostrará la fascinante fusión de imágenes veraces, entrevistas estilizadas, actuaciones y videos de su archivo personal.