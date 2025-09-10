Video: vecinos del barrio Belén están cansados de las salvajes peleas entre bandas de jóvenes

Los hechos de violencia se volvieron una constante en el complejo habitacional. Piden mayor presencia policial y medidas para terminar de una vez con los mismos.

Hoy 08:06

“Estamos cansados de tantos desmanes y peleas callejeras”, así comienza el mensaje de una vecina del barrio Belén que se comunicó al WhatsApp de las Noticias (385-5795000) para solicitar la urgente intervención de las autoridades para poner fin a los hechos de violencia e inseguridad que se repiten casi todos los días.

Según el relato de la mujer a DiarioPanorama.com, los revoltosos y violentos se agreden con hondas, machetes, tumberas y cascotes, generando una atmósfera peligrosa para quienes viven allí.

“Nos hacen pedazos las casa con los cascotes que se tiran (…) Tenemos niños con discapacidad, gente mayor que hace rehabilitación y la combi no podrá entrar por la cantidad de vidrios rotos que hay en la calle”, precisó la preocupada testigo de un nuevo hecho de violencia.

Por último, la mujer imploró: “Necesitamos seguridad, por favor que alguien haga algo”.