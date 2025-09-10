Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 SEP 2025 | 15º
X
Policiales

Video: vecinos del barrio Belén están cansados de las salvajes peleas entre bandas de jóvenes

Los hechos de violencia se volvieron una constante en el complejo habitacional. Piden mayor presencia policial y medidas para terminar de una vez con los mismos.

Hoy 08:06

“Estamos cansados de tantos desmanes y peleas callejeras”, así comienza el mensaje de una vecina del barrio Belén que se comunicó al WhatsApp de las Noticias (385-5795000) para solicitar la urgente intervención de las autoridades para poner fin a los hechos de violencia e inseguridad que se repiten casi todos los días.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el relato de la mujer a DiarioPanorama.com, los revoltosos y violentos se agreden con hondas, machetes, tumberas y cascotes, generando una atmósfera peligrosa para quienes viven allí.

“Nos hacen pedazos las casa con los cascotes que se tiran (…) Tenemos niños con discapacidad, gente mayor que hace rehabilitación y la combi no podrá entrar por la cantidad de vidrios rotos que hay en la calle”, precisó la preocupada testigo de un nuevo hecho de violencia.

Por último, la mujer imploró: “Necesitamos seguridad, por favor que alguien haga algo”.

TEMAS Violencia

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sin Messi, Argentina no pudo ante Ecuador y cerró las Eliminatorias con una derrota
  2. 2. Scaloni tras la derrota en Ecuador: “Es positivo que el equipo intente y dé la cara”
  3. 3. Karina Milei encabezó la primera reunión de la mesa bonaerense con el PRO tras la derrota electoral
  4. 4. La furiosa reacción de Marianela Mirra cuando le preguntaron por su relación con José Alperovich
  5. 5. Evangelina Anderson deslumbró con sensuales fotos en un jacuzzi tras su separación de Demichelis
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT