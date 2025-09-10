Ingresar
Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves y viernes, en el horario de 8:30 a 16, se realizarán cortes que afectarán a barrios de Capital, Banda y localidades del interior.

Hoy 09:00

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Jueves 11 de septiembre:

de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de El Zanjón (dpto. Capital)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Nueva Francia y El Jarillal (dpto. Silípica), Matara Viejo, Melero, Paso Grande y Tacu Atun (dpto. Juan F. Ibarra)

de 10:00 a 13:00 hs afectando al barrio Nuevo San Carlos de la ciudad de La Banda

de 10:30 a 13:30 hs afectando a las localidades de Tala Yacu e Inti Huasi (dpto. Ojo de Agua)

de 13:00 a 16:00 hs afectando a parte del barrio Mama Antula de la ciudad de La Banda (entre las manzanas 69, 68 y 67) y a la localidad de Los Pirpintos y sus zonas rurales aledañas (dpto. Copo)

de 14:00 a 17:00 hs afectando a la localidad de Taboada (dpto. San Martín)

de 15:00 a 18:00 hs afectando a la localidad de Garza (dpto. Sarmiento).

Viernes 12 de septiembre:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a la localidad de El Alambrado (dpto. Banda)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Huaico Hondo de la ciudad Capital (comprendido entre Colon y Av. Nuñez del Prado) y a las localidades de Matara Viejo, Melero, Paso Grande y Tacu Atun. (dpto. Juan F. Ibarra), Villa Silipica, Campo Alegre y Chañar Pujio (dpto. Silipica)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Villa Robles y Los Arias. (dpto. Robles)

de 13:00 a 16:00 hs afectando a la zona rural de Forres (dpto. Robles).

