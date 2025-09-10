Sydney Sweeney estará entre los presentadores de la edición 77 de los Emmy

La actriz se destaca como una de las jóvenes intérpretes más influyentes de Hollywood y será presentadora en la 77ª edición de los premios Emmy, compartiendo escenario con grandes figuras de la televisión mundial.

Hoy 09:44

La actriz Sydney Sweeney será una de las personalidades encargadas de presentar la 77ª edición de los premios Emmy, que se celebrarán este domingo en Los Ángeles. La estrella de Euphoria y The White Lotus compartirá escenario con otros nombres destacados de la industria televisiva en una ceremonia que promete gran despliegue de figuras.

El evento, conducido por Nate Bargatze y organizado por la Academia de la Televisión estadounidense, tendrá lugar en el Teatro Peacock desde las 17.00 hora local (00.00 GMT del lunes), con transmisión en vivo por CBS y Paramount+.

Además de Sweeney, participarán como presentadores Stephen Colbert, la colombiana Sofía Vergara, Elizabeth Banks, Jenna Ortega, Angela Bassett, Jason Bateman, Kathy Bates, Kristen Bell, Jennifer Coolidge, entre otros. La lista se completa con más de una treintena de personalidades que aportarán brillo a la gala.

Sydney Sweeney

La expectativa en torno a Sweeney es alta, dado que en los últimos años se consolidó como una de las jóvenes actrices más influyentes de Hollywood. Su presencia en los Emmy no solo refuerza su creciente peso en la industria, sino que la posiciona como referente de una nueva generación de talentos televisivos.

En la antesala de esta ceremonia, los Creative Arts Emmy Awards premiaron a producciones como The Studio (Apple TV), con nueve estatuillas, y The Penguin (HBO Max), con ocho. La serie Severance, con 27 nominaciones en total, se perfila como una de las grandes favoritas.