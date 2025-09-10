Argentina pierde el trono: dejará de ser líder del ranking FIFA tras dos años y medio

La derrota ante Ecuador por 1-0 en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas le costará a la Scaloneta el primer puesto del ranking FIFA, que pasará a manos de España. La Albiceleste caerá al tercer lugar.

Hoy 11:58

La Selección Argentina sufrió un golpe inesperado. La caída por 1-0 ante Ecuador en Quito no sólo marcó la novena derrota en el ciclo de Lionel Scaloni, sino que también provocará la pérdida del primer puesto en el ranking FIFA después de dos años y medio. Desde abril de 2023, la Albiceleste se mantenía en la cima, pero esta vez España será quien la desplace, mientras que Francia también la superará, relegándola al tercer lugar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actualización oficial del ranking se conocerá el 17 de septiembre, cuando se sumen los puntos de la última fecha de Eliminatorias. De todos modos, hay un dato curioso: llegar al Mundial 2026 como líder absoluto podría ser un arma de doble filo. Históricamente, las selecciones que llegaron al certamen como número uno no lograron consagrarse campeonas. El ejemplo más reciente fue Brasil en Qatar 2022, que partió como favorita y terminó eliminada por Croacia en cuartos de final.

La buena noticia es que Argentina tendrá una nueva oportunidad para recuperar la cima en la próxima ventana de amistosos de octubre. La Scaloneta se medirá ante Venezuela y Puerto Rico, mientras que España y Francia disputarán partidos oficiales más exigentes. Si los europeos no logran buenos resultados, la Albiceleste podría recuperar el liderazgo y llegar al Mundial nuevamente como número uno del mundo.