El municipio bandeño impulsó una nueva feria de emprendedores de cocina saludable

La misma tuvo lugar en el Paseo Gabriel Ábalos sobre avenida Besares y contó con una amplia convocatoria por parte de los vecinos bandeños.

Hoy 13:15
Feria

La Dirección de Nutrición Comunitaria dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial realizó una feria de exposición y venta de productos alimenticios a cargo de los emprendedores que culminaron los talleres de panadería y cocina saludable.

La misma tuvo lugar en el Paseo Gabriel Ábalos sobre avenida Besares y contó con una amplia convocatoria por parte de los vecinos bandeños quienes buscan cuidar su salud a través del consumo de alimentos integrales, sin conservantes y libres de azúcar.

En la oportunidad, la directora del área, María Ríos, señaló: “Los emprendedores que participaron de nuestros talleres de capacitación de cocina y panadería saludable que culminaron su primer módulo. Esperamos continuar con estas ferias que les permiten a nuestros emprendedores comercializar sus productos”.

“Es muy importante destacar en este sentido que la mayoría de los que participaron se encuentran sin empleo y estas propuestas les permiten generar una fuente de ingresos; por lo que estamos muy agradecidos con el intendente Ing. Roger Nediani por posibilitar estas actividades que impactan favorablemente en la economía de las familias bandeñas”, finalizó Ríos.

TEMAS La Banda Municipalidad de La Banda

