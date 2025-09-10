El municipio bandeño impulsó una nueva feria de emprendedores de cocina saludable

La misma tuvo lugar en el Paseo Gabriel Ábalos sobre avenida Besares y contó con una amplia convocatoria por parte de los vecinos bandeños.

La Dirección de Nutrición Comunitaria dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial realizó una feria de exposición y venta de productos alimenticios a cargo de los emprendedores que culminaron los talleres de panadería y cocina saludable.

La misma tuvo lugar en el Paseo Gabriel Ábalos sobre avenida Besares y contó con una amplia convocatoria por parte de los vecinos bandeños quienes buscan cuidar su salud a través del consumo de alimentos integrales, sin conservantes y libres de azúcar.

En la oportunidad, la directora del área, María Ríos, señaló: “Los emprendedores que participaron de nuestros talleres de capacitación de cocina y panadería saludable que culminaron su primer módulo. Esperamos continuar con estas ferias que les permiten a nuestros emprendedores comercializar sus productos”.

“Es muy importante destacar en este sentido que la mayoría de los que participaron se encuentran sin empleo y estas propuestas les permiten generar una fuente de ingresos; por lo que estamos muy agradecidos con el intendente Ing. Roger Nediani por posibilitar estas actividades que impactan favorablemente en la economía de las familias bandeñas”, finalizó Ríos.