Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 SEP 2025 | 32º
X
Somos Deporte

Liga Santiagueña: arranca hoy la 10ª fecha del Torneo Clausura

La fecha se jugará entre este miércoles 10 y el domingo 14 de septiembre, con partidos clave para la definición de cada zona y la lucha por los primeros puestos.

Hoy 13:32

La Liga Santiagueña de Fútbol anunció la décima fecha del Torneo Apertura 2025, que se jugará entre este miércoles 10 y el domingo 14 de septiembre, con partidos clave para la definición de cada zona y la lucha por los primeros puestos.

Miércoles 10/09 – Clausura LSF 2025

Instituto Dep. Santiago vs Güemes – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Agua y Energía LB.

Viernes 12 de septiembre – Clausura 2025

  • Mitre vs Vélez San Ramón – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), a puertas cerradas en Produnoa.
  • Independiente de Fernández vs Agua y Energía – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Independiente
  • Atlético Forres vs Sarmiento – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Atlético Forres

Domingo 14 de septiembre – Clausura 2025

  • Banfield vs Central Córdoba – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Banfield
  • Unión Santiago vs Yanda – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Unión Santiago
  • Villa Unión vs Sportivo Fernández – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Villa Unión
  • Estudiantes vs Independiente de Beltrán – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Estudiantes
  • Defensores de Forres vs Central Argentino – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Defensores de Forres
  • Unión de Beltrán vs Comercio – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Unión de Beltrán

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video: vecinos del barrio Belén están cansados de las salvajes peleas entre bandas de jóvenes
  2. 2. El tiempo para este miércoles 10 de septiembre en Santiago del Estero: la máxima tocará los 34ºC en una jornada primaveral
  3. 3. Evangelina Anderson deslumbró con sensuales fotos en un jacuzzi tras su separación de Demichelis
  4. 4. La furiosa reacción de Marianela Mirra cuando le preguntaron por su relación con José Alperovich
  5. 5. Nuevas acusaciones cruzadas en el divorcio millonario entre una tarotista y un empresario de Monte Quemado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT