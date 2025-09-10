Liga Santiagueña: arranca hoy la 10ª fecha del Torneo Clausura
La fecha se jugará entre este miércoles 10 y el domingo 14 de septiembre, con partidos clave para la definición de cada zona y la lucha por los primeros puestos.
Hoy 13:32
La Liga Santiagueña de Fútbol anunció la décima fecha del Torneo Apertura 2025, que se jugará entre este miércoles 10 y el domingo 14 de septiembre, con partidos clave para la definición de cada zona y la lucha por los primeros puestos.
Miércoles 10/09 – Clausura LSF 2025
Instituto Dep. Santiago vs Güemes – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Agua y Energía LB.
Viernes 12 de septiembre – Clausura 2025
Mitre vs Vélez San Ramón – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), a puertas cerradas en Produnoa.
Independiente de Fernández vs Agua y Energía – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Independiente
Atlético Forres vs Sarmiento – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Atlético Forres
Domingo 14 de septiembre – Clausura 2025
Banfield vs Central Córdoba – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Banfield
Unión Santiago vs Yanda – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Unión Santiago
Villa Unión vs Sportivo Fernández – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Villa Unión
Estudiantes vs Independiente de Beltrán – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Estudiantes
Defensores de Forres vs Central Argentino – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Defensores de Forres
Unión de Beltrán vs Comercio – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Unión de Beltrán