Liga Santiagueña: arranca hoy la 10ª fecha del Torneo Clausura

La Liga Santiagueña de Fútbol anunció la décima fecha del Torneo Apertura 2025, que se jugará entre este miércoles 10 y el domingo 14 de septiembre, con partidos clave para la definición de cada zona y la lucha por los primeros puestos. Miércoles 10/09 – Clausura LSF 2025 Instituto Dep. Santiago vs Güemes – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Agua y Energía LB. Viernes 12 de septiembre – Clausura 2025 Mitre vs Vélez San Ramón – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), a puertas cerradas en Produnoa.

Independiente de Fernández vs Agua y Energía – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Independiente

Atlético Forres vs Sarmiento – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Atlético Forres Domingo 14 de septiembre – Clausura 2025 Banfield vs Central Córdoba – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Banfield

Unión Santiago vs Yanda – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Unión Santiago

Villa Unión vs Sportivo Fernández – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Villa Unión

Estudiantes vs Independiente de Beltrán – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Estudiantes

Defensores de Forres vs Central Argentino – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Defensores de Forres

Unión de Beltrán vs Comercio – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Unión de Beltrán

