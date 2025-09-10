La NASA encontró compuestos orgánicos en Marte y crecen las dudas sobre la vida en el planeta rojo

El hallazgo se dio en una zona donde alguna vez fluyó agua. Aún no hay certezas, pero la NASA considera el descubrimiento como uno de los más prometedores hasta el momento.

Hoy 16:48

Un descubrimiento que puede cambiar la historia de la ciencia. La NASA anunció este miércoles que su robot Perseverance detectó rastros químicos y geológicos en Marte que podrían ser la huella de vida antigua.

El hallazgo se produjo en el cráter Jezero, una zona donde hace miles de millones de años existió un gran lago y un sistema fluvial.

Durante su recorrido por el valle Neretva, el Perseverance analizó formaciones rocosas conocidas como Bright Angel, compuestas por arcillas y conglomerados sedimentarios. Allí, los científicos identificaron materia orgánica, especificamente carbono, en varias muestras, especialmente en sectores bautizados como Cataratas de Chevaya, Templo de Apolo y Praderas de Walhalla.

Lo más llamativo fueron las manchas con forma de nódulo y otras verdosas, parecidas a la piel de un leopardo, que ya habían sido señaladas por la NASA como posibles pistas en la búsqueda de vida pasada. El robot recogió una muestra clave, llamada Cañón Zafiro, que quedó sellada en una cápsula estanca y será dejada en la superficie marciana hasta que una futura misión logre traerla a la Tierra.

Los científicos de la NASA explicaron que hay más chances de que estos rastros sean producto de vida antigua que de procesos químicos inertes, pero aclararon que todavía no pueden descartar ninguna hipótesis.

El análisis definitivo solo será posible cuando las muestras lleguen a laboratorios terrestres, donde podrán estudiarlas con tecnología mucho más avanzada.

El hallazgo fue presentado en una rueda de prensa por el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, y la jefa de ciencia de la agencia, Nicky Fox. “Este puede ser el rastro de vida más claro que hemos visto en Marte”, afirmó Duffy, aunque evitó dar fechas sobre cuándo podrían recuperar las muestras. Fox, por su parte, comparó las manchas halladas con “los restos de la comida de un microbio”.

Según el estudio publicado en la revista Nature, los nódulos y manchas, llamados frentes de reacción, podrían haberse formado por procesos biológicos similares a los que generan vivianita y sulfuros de hierro en la Tierra, a partir de microorganismos que consumen hierro y sulfato. Sin embargo, también existen procesos químicos no biológicos que podrían explicar la formación de estos minerales, aunque los expertos consideran que son menos probables dadas las condiciones del cráter Jezero.

El entorno donde se formaron estas rocas era acuoso y con temperaturas suaves, lo que habría permitido la conservación de materia orgánica. “El descubrimiento de una posible biofirma en Marte tiene implicancias profundas para la búsqueda de vida, pero exige cautela y mucha investigación antes de afirmar que hubo vida en el planeta”, explicó Alberto González Fairén, coautor del estudio y miembro del Centro de Astrobiología de Madrid.

Los autores del estudio, entre ellos los españoles Alberto González Fairén y Felipe Gómez, remarcaron que el retorno de muestras a la Tierra es clave para entender si hubo vida en Marte. Mientras tanto, el Perseverance sigue explorando el cráter Jezero en busca de nuevas pistas.

La gran incógnita es si Estados Unidos logrará traer las muestras antes que China y si, finalmente, la humanidad podrá responder una de las preguntas más grandes de la historia: ¿estamos solos en el universo?.