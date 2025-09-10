Ingresar
La inflación de agosto fue del 1,9% y acumula un 19,5% en lo que va del año

En los primeros ocho meses de 2025, los precios subieron un 19,5%. Aunque el índice de agosto no mostró cambios, la presión inflacionaria continúa afectando a los hogares argentinos.

Hoy 16:19
Inflaciòn

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación del mes de agosto fue del 1,9%, en línea con la cifra registrada en julio.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantuvo estable respecto al mes anterior, cuando también había marcado una variación del 1,9%. Con este dato, la inflación acumula un alza del 19,5% en los primeros ocho meses de 2025 y una suba del 33,6% en comparación con el mismo mes del año pasado.

En cuanto a las divisiones que componen el índice, el mayor incremento del mes se registró en el rubro Transporte, con una suba del 3,6%, impulsado principalmente por aumentos en combustibles y servicios de transporte público. Por el contrario, Prendas de vestir y calzado fue la única categoría que mostró una variación negativa, con una baja del 0,3% mensual.

A pesar de la estabilidad en el índice general, la inflación continúa siendo una de las principales preocupaciones económicas del país, con impacto directo en el poder adquisitivo de los hogares.

