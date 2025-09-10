Güemes e Instituto Santiago cerraron su participación en la Liga Santiagueña con un empate en El Cruce

Fue igualdad 1 a 1 en el marco de la jornada 10 del Torneo Clausura.

Hoy 19:56

En un partido disputado en El Cruce, Güemes e Instituto Santiago cerraron su actuación en el Torneo Clausura con un empate 1-1 por la fecha 10 de la Zona B.

Gastón Acosta abrió el marcador para el Gaucho, mientras que Kevin Corvalán igualó para el conjunto capitalino.

Con este resultado, Güemes culmina el campeonato en la penúltima posición con 6 puntos, producto de 1 victoria, 3 empates y 6 derrotas, cerrando una campaña muy por debajo de las expectativas.

Por su parte, Instituto Santiago finaliza en la quinta ubicación con 13 unidades, luego de cosechar 3 triunfos, 4 empates y 3 caídas. Ambos equipos ahora piensan en lo que será la próxima temporada, con la obligación de mejorar su rendimiento.

Miércoles 10/09 – Clausura LSF 2025

Instituto Dep. Santiago 1-1 Güemes

Viernes 12 de septiembre – Clausura 2025

Mitre vs Vélez San Ramón – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), a puertas cerradas en Produnoa.

– 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), a puertas cerradas en Produnoa. Independiente de Fernández vs Agua y Energía – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Independiente

– 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Independiente Atlético Forres vs Sarmiento – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Atlético Forres

Domingo 14 de septiembre – Clausura 2025