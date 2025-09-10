Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 SEP 2025 | 32º
X
Somos Deporte

Güemes e Instituto Santiago cerraron su participación en la Liga Santiagueña con un empate en El Cruce

Fue igualdad 1 a 1 en el marco de la jornada 10 del Torneo Clausura.

Hoy 19:56

En un partido disputado en El Cruce, Güemes e Instituto Santiago cerraron su actuación en el Torneo Clausura con un empate 1-1 por la fecha 10 de la Zona B

Gastón Acosta abrió el marcador para el Gaucho, mientras que Kevin Corvalán igualó para el conjunto capitalino.

Con este resultado, Güemes culmina el campeonato en la penúltima posición con 6 puntos, producto de 1 victoria, 3 empates y 6 derrotas, cerrando una campaña muy por debajo de las expectativas.

Por su parte, Instituto Santiago finaliza en la quinta ubicación con 13 unidades, luego de cosechar 3 triunfos, 4 empates y 3 caídas. Ambos equipos ahora piensan en lo que será la próxima temporada, con la obligación de mejorar su rendimiento.

Miércoles 10/09 – Clausura LSF 2025

Instituto Dep. Santiago 1-1 Güemes 

Viernes 12 de septiembre – Clausura 2025

  • Mitre vs Vélez San Ramón – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), a puertas cerradas en Produnoa.
  • Independiente de Fernández vs Agua y Energía – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Independiente
  • Atlético Forres vs Sarmiento – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Atlético Forres

Domingo 14 de septiembre – Clausura 2025

  • Banfield vs Central Córdoba – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Banfield
  • Unión Santiago vs Yanda – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Unión Santiago
  • Villa Unión vs Sportivo Fernández – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Villa Unión
  • Estudiantes vs Independiente de Beltrán – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Estudiantes
  • Defensores de Forres vs Central Argentino – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Defensores de Forres
  • Unión de Beltrán vs Comercio – 16:00 (Primera), 14:00 (Reserva), en Unión de Beltrán

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Güemes Instituto Deportivo Santiago

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video: vecinos del barrio Belén están cansados de las salvajes peleas entre bandas de jóvenes
  2. 2. Después de cinco horas, se entregó la adolescente que se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza
  3. 3. Evangelina Anderson deslumbró con sensuales fotos en un jacuzzi tras su separación de Demichelis
  4. 4. El tiempo para este miércoles 10 de septiembre en Santiago del Estero: la máxima tocará los 34ºC en una jornada primaveral
  5. 5. La furiosa reacción de Marianela Mirra cuando le preguntaron por su relación con José Alperovich
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT