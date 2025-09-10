Mendoza: detuvieron a dos rugbiers acusados de abusar sexualmente a dos jugadoras de hockey en Chile

La Justicia chilena pidió la extradición de Matías Morales y Enzo Falaschi, quienes fueron denunciados por un ataque ocurrido en 2023 en Santiago. Uno de ellos ya había enfrentado una causa similar en 2017.

Hoy 19:30

Los rugbiers mendocinos Matías Morales y Enzo Falaschi fueron detenidos la semana pasada por orden del Juzgado Federal N.º 1 de Mendoza, acusados de haber abusado sexualmente de dos jugadoras de hockey en Chile. La Justicia de ese país solicitó la extradición de ambos imputados, ya que los hechos habrían ocurrido en su territorio.

Quiénes son los acusados

Enzo Falaschi se desempeña como agente inmobiliario y suele mostrarse en redes sociales vinculando su perfil a Mendoza y al vino local. Morales, por su parte, es profesor de Educación Física y dirige un emprendimiento de entrenamientos personalizados, según consignaron medios provinciales.

El caso en Chile

La denuncia se originó en agosto de 2023, tras una fiesta privada en un departamento de Vitacura, Santiago de Chile, a la que asistieron jugadores del club Teqüe de Mendoza, contratados entonces por seis meses en el Stade Français de la capital chilena.

De acuerdo al testimonio de las denunciantes, durante la reunión se consumió alcohol y luego se produjo el ataque sexual en un departamento al que fueron con Morales, Falaschi y otro jugador. En abril de 2025 se realizó la audiencia de notificación en la que los rugbiers negaron los cargos y aseguraron que las relaciones fueron consentidas.

La Justicia chilena ordenó la prisión preventiva de los acusados y emitió una alerta internacional. Actualmente, permanecen detenidos en el Centro de Detención Judicial Unidad 32 de Mendoza y serán trasladados a la cárcel federal de Cacheuta mientras se resuelve el pedido de extradición.

La defensa de los rugbiers

La abogada Anahí Venier, representante de Falaschi, rechazó la solicitud de extradición al argumentar que Chile no envió el legajo completo de la investigación. Además, planteó que la seguridad de su defendido podría verse comprometida en caso de ser trasladado, aludiendo a los recientes incidentes violentos entre hinchas de Argentina y Chile.

En el expediente también figura que Morales y un ciudadano chileno fueron denunciados por otra mujer, lo que amplía la causa.

Antecedente de 2017

No es la primera vez que el nombre de Falaschi aparece vinculado a una denuncia de este tipo. En 2017 fue investigado junto a otros cuatro jugadores de la Unión Rugby de Cuyo por un supuesto abuso sexual ocurrido en Chacras de Coria, en diciembre de 2016.

En aquella ocasión, una joven de 24 años denunció que había sido atacada durante una fiesta en la casa de un mánager del club. Sin embargo, el fiscal consideró que la acusación carecía de pruebas suficientes y el 11 de mayo de 2018 todos los implicados fueron sobreseídos.