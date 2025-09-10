Ingresar
Milei despidió al activista republicano asesinado: “Perdimos a un ser humano increíble”

A través de un emotivo mensaje, el Presidente lamentó la muerte del activista, a quien calificó como “un defensor formidable de las ideas de la libertad”.

Hoy 20:51

El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado este miércoles en el marco de un evento público en una universidad. Kirk fue baleado en el cuello, cuando hablaba ante sus seguidores.

Tras conocerse la noticia, Javier Milei se sumó a líderes que publicaron un mensaje de condolencias por su muerte.

“Charlie Kirk, muchas gracias por tu enorme trabajo. Tu legado es una fuente de inspiración para millones de jóvenes. Adiós", escribió en su cuenta de Instagram.

El texto estaba acompañado por una foto del mandatario argentino junto a Kirk. Ese encuentro entre el Presidente y el líder republicano se dio a mediados de noviembre de 2024, en el marco de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Mar-A-Lago, Florida, Estados Unidos.

Además, Javier Milei publicó en su cuenta de Twitter otra dedicatoria en la que se dirigió a la familia y los seguidores del republicano. “Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente”, escribió el Presidente.

También repudió el crimen del activista: “Fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región. La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble”.

