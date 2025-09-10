Ingresar
Nicki Nicole confirmó su romance con Lamine Yamal: “Estoy muy feliz y muy enamorada”

La cantante argentina habló en España sobre su relación con la joven estrella del Barcelona, considerado el sucesor de Lionel Messi.

Hoy 21:21

La artista rosarina Nicki Nicole (25) blanqueó por primera vez su relación con Lamine Yamal (18), la gran promesa del fútbol español y figura del FC Barcelona. Durante un evento de prensa en España, la cantante no dudó en expresar cómo atraviesa este momento personal: “Muy feliz y muy enamorada”.

El amor en Barcelona

Radicada en la ciudad catalana, Nicki Nicole aseguró que recibe “mucho cariño de la gente” y que está disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Cuando los periodistas le consultaron directamente por su situación sentimental, la intérprete soltó una sonrisa cómplice que terminó de confirmar lo que era un secreto a voces: su romance con el sucesor de Messi en el Barça.

Rumores y confirmación

Los rumores de noviazgo habían comenzado semanas atrás, cuando ambos fueron vistos juntos en el cumpleaños de Yamal. Si bien en redes sociales ocultaron algunas fotos para mantener la discreción, la química entre la cantante y el futbolista ya era comentada tanto en Argentina como en España.

Ahora, con la declaración de Nicki Nicole, queda claro que la relación va en serio: “Muy enamorada”, dijo, entre risas y con una sonrisa que la delató frente a las cámaras.

TEMAS nicki nicole Lamine Yamal

