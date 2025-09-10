Fuentes recibió a directivos de la Fundación Espartanos que impulsa el rugby en personas privadas de la libertad

La fundación incentiva la integración social y laboral.

Hoy 21:08

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió la visita protocolar de miembros de la Fundación Espartanos, quienes, a través de la práctica del rugby, incentivan la integración social y laboral de las personas privadas de su libertad.

Participaron del encuentro el cofundador de la organización, Santiago Cerruti; quien asistió acompañado por Sofía Olmos y Estefanía Arévalo. También estuvo presente el presidente de la Fundación Rugby Club Inclusión de Santiago del Estero, Miguel Torresi; junto a Mariana Acuña, Pablo Bucci, Pablo César y Agustín Montes.

Las autoridades destacaron la importancia de apoyar este programa que fomenta el deporte como herramienta de inclusión, disciplina, trabajo en equipo y valores dentro y fuera de la cárcel.