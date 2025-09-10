Ingresar
Obras Públicas de la Capital retiró toneladas de residuos de un desagüe pluvial del barrio Siglo XXI

El trabajo fue concretado desde la Municipalidad de la Capital.

Hoy 21:14

En la continuidad del programa de limpieza de la red de desagües pluviales, la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital retiró varias toneladas de toda clase de residuos arrojados en el colector pluvial ubicado sobre la calle Julián Tardieu, en el barrio Siglo XXI, sector 750 viviendas.

Los trabajos comenzaron esta semana y se extenderán hasta mediados de la próxima, para dejar en condiciones el sistema de escurrimiento del agua de lluvia en un tramo de 1800 metros.

Para el retiro de los elementos ajenos al canal, se utilizaron maquinarias como retro excavadoras, retro palas, palas cargadoras y camiones con bateas.

Desde el colector pluvial se extrajeron escombros de materiales de construcción, muebles, colchones, residuos domiciliarios y restos de podas.

Se trata de la segunda limpieza en lo que va del año que se realiza del desagüe de la calle Tardieu.

