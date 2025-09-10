Exitoso cierre de la XXII° Feria Provincial de Ciencia y Tecnología en el Nodo Tecnológico

Tras tres días de exposición, los mejores proyectos de ciencia, arte y tecnología de Santiago del Estero fueron seleccionados para representar a la provincia en la etapa nacional.

Hoy 21:18

Con un gran marco de público y un balance altamente positivo, se llevó a cabo el cierre de la XXII° Feria Provincial de Ciencia y Tecnología en el Nodo Tecnológico.

La ceremonia contó con la presencia del vicegobernador Carlos Silva Neder; la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Mariela Nassif; el secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez; la presidenta del Consejo General de Educación, María Elena Herrera; el subsecretario de Educación, Alejandro Píccoli; el director de Gestión Pública, Ricardo Montenegro; y la coordinadora jurisdiccional de Ferias de Ciencia y Tecnología, María Dell ‘Aringa.

Luego de un arduo trabajo del jurado, estos fueron los proyectos seleccionados para representar a la provincia. En el Eje Matemática: “7 Piezas mil ideas” del Jardín de Infantes Nº 93 Grillito de Capital; “Geometría IA” del Colegio Mariano Moreno LL66 de Termas de Río Hondo; “Función de Riesgo” de Libro Arte Literario de Loreto y “Del Diseño al Objeto” de la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano de la Capital.

En el Eje Arte se destacaron “Desde tu mirada” del Jardín de Infantes Nº 93 Grillito de Capital; “Artífice de mi historia, mi historia” de la Escuela José Jacinto Berutti de Belgrano, Bandera; “El Eternauta en mi tierra” del Agrupamiento N° 86.024 El Quemado de Nueva Esperanza, Pellegrini; y “Las Danzas Folklóricas en las prácticas” de la E.S.P.E.A N° 1 Nicolás Segundo Gennero de Santiago del Estero.

En el Eje Científico fueron elegidos “El obelisco de ladrillos” del Jardín Domingo Faustino Sarmiento de Capital; “Arborización” de la Escuela Nº 1.112 Alfredo Fortabat de Frías, “Salina Sparks” del Misterio de las Plantas de Loreto e “Integrando cultura a través de las palabras” de Cuentos Asombrosos de Monte Quemado.

En el Eje Tecnológico los proyectos destacados fueron “Q´UAPP – Una app para un barrio más limpio” del Jardín Municipal N° 15 María Isabel Rodríguez de Páez de Capital; “Muselet – Museo virtual” de la Escuela N° 916 Susana Santillán de Mili, Robles; “Eco Monte” del Agrupamiento de Itinerancia 86114/073 de la localidad de Luján, Figueroa; “Biotuna – Bolsas biodegradables con semillas: una propuesta agroecológica escolar” de Nueva Esperanza y “S.A.R.A – Sistema de Asistencia y Registro Automatizado” de la Escuela Técnica Nº 6 Comandante Manuel Besares.

En los Ejes Entorno Natural y Social se consagraron “Arboretum – Un pulmón para la ciudad” del Jardín Municipal N° 19 Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás de Capital; “Reserva de usos múltiples Quimilí” del Colegio Agrotécnico N° 9 de Quimilí, Moreno; y “La ruta invisible – Recuperadores urbanos y docencia: una mirada crítica sobre el entorno natural y social” del Instituto Superior Humanístico Técnico Vittorino Chizzollini de Capital.

Finalmente, en el Eje Alimentación fueron seleccionados “Agua limpia, salud segura: evitamos aguas estancadas” del Jardín Municipal N° 15 María Isabel Rodríguez de Capital; “Comer rico y saludable” del Colegio Cristiano Evangélico Emaús de Termas de Río Hondo y “Menos sello, más salud” del Colegio Secundario Divino Corazón de Jesús de El Bobadal, Jiménez.

Los proyectos elegidos participarán en la instancia nacional que se desarrollará en distintas sedes del país. La primera fase, correspondiente al Eje Matemática, se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de octubre en Posadas, Misiones; la segunda fase, vinculada al Eje Arte, tendrá lugar del 6 al 8 de octubre también en Posadas; la tercera fase, del Eje Científico, se desarrollará los días 29, 30 y 31 de octubre en Cafayate, Salta; mientras que la cuarta fase, dedicada al Eje Tecnológico, se realizará los días 18, 19 y 20 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este marco, el director de Ciencia y Tecnología destacó el largo proceso de trabajo entre distintos equipos y el acompañamiento de las familias en proyectos vinculados a la tecnología, el ambiente y la prevención, remarcando que todo lo logrado llena de orgullo.

Por su parte, la ministra Mariela Nassif resaltó el acompañamiento de la Gobernación y remarcó que lo que se vio en la feria no fueron solo proyectos, sino voces generacionales, y subrayó que “ciencia y tecnología no son palabras abstractas, sino el trabajo cotidiano de las escuelas”.

Finalmente, el vicegobernador Carlos Silva Neder expresó su orgullo por compartir esta jornada con docentes y alumnos, a quienes definió como los verdaderos hacedores, y agradeció al Gobierno provincial por posibilitar estas instancias, reafirmando que el Estado debe acompañar y sostener actividades que promueven la innovación y el desarrollo educativo.