Difunden videos que mostrarían al tirador que asesinó a Charlie Kirk en Utah

El activista conservador y aliado de Donald Trump murió tras recibir un disparo en el cuello durante un acto en Utah Valley University. La investigación sigue abierta y sin detenidos.

Hoy 21:54

El asesinato de Charlie Kirk (31), activista conservador y director de Turning Point USA, ocurrido este miércoles durante un acto en la Utah Valley University (UVU), sigue generando conmoción en Estados Unidos. Nuevos videos difundidos en redes sociales se convirtieron en las principales pistas para identificar al presunto tirador.

Las imágenes bajo análisis

Los registros, compartidos en X (ex Twitter) por Blake Spendley, ex analista del Center for Naval Analyses e investigador de Hunterbrook Media, mostrarían a una persona en el techo del Losee Center, un edificio universitario de más de 4.700 metros cuadrados.

Un segundo clip, grabado desde el Hall of Flags (Salón de las Banderas), captó a una figura corriendo por la azotea tras el disparo. Estas imágenes coincidirían con la versión policial inicial que señalaba que el atacante habría disparado desde unos 200 metros de distancia.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron la autenticidad de los videos.

El ataque en pleno acto

Kirk fue baleado en el cuello mientras respondía preguntas sobre tiroteos masivos. En segundos, el auditorio se transformó en caos: estudiantes se lanzaron al suelo o escaparon entre gritos.

La periodista Emma Pitts, de Deseret News, describió el momento: “Antes de que pudiera contestar otra pregunta, vimos cómo su cuello se giraba hacia un lado. Hubo sangre, inmediatamente mucha sangre”.

Otra reportera, Eva Terry, aseguró que el disparo parecía provenir “del medio a la derecha de la audiencia” y describió al posible atacante como “un hombre mayor, de entre 50 y 60 años, con un uniforme de trabajo”. Esa versión tampoco fue corroborada oficialmente.

Investigación y confusión sobre detenidos

Tras el ataque, un hombre fue retenido brevemente pero liberado horas después. “Ya no hay un sospechoso en custodia”, aclaró Ellen Treanor, vocera de la universidad.

La investigación está a cargo de la policía de Orem, la policía universitaria, el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah.

El director de la agencia federal, Kash Patel, había informado en redes sociales que un sospechoso estaba bajo custodia, pero el comunicado fue rápidamente desmentido por la universidad.

Un caso que conmueve a la política de EE.UU.

Charlie Kirk era uno de los aliados más cercanos de Donald Trump y una de las voces conservadoras más influyentes de su generación. Su asesinato en un acto público intensifica el debate sobre la violencia política y la seguridad en campus universitarios.