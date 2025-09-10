Personal del programa Procarne decomisó 24 medias reses de cerdo en la ciudad Capital

El operativo se hizo este miércoles en Av. Núñez Del Prado y rotonda del Hipódromo 27 de Abril.

Hoy 23:15

La Dirección General de Agricultura y Ganadería, a través del área Procarne-Fiscalización, dependiente del Ministerio de Producción de la Provincia, realizó este miércoles un operativo de control en la intersección de Av. Núñez del Prado y la rotonda cercana al Hipódromo 27 de Abril de la ciudad Capital, donde se procedió al decomiso de 24 medias reses de cerdo que eran transportadas en forma irregular.

Durante el procedimiento fueron interceptados dos camiones, uno de ellos proveniente de la provincia de Córdoba, que transportaban carne porcina. Al momento de la inspección, se constató que parte de la mercadería había sido traspasada a un vehículo de menor porte que no contaba con la habilitación correspondiente por parte de los organismos oficiales competentes.

Esta maniobra comprometió las condiciones sanitarias de los productos, ya que se perdieron las temperaturas y características organolépticas necesarias para su correcta conservación.

Frente a esta situación, se dio inmediata intervención al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), cuyo personal se presentó en el lugar y ordenó el decomiso.

La mercadería fue entregada por Senasa a los inspectores del área Procarne-Fiscalización, quienes dispusieron su destino a la Asociación Civil “Bichos y Amor Animal”, conforme lo establecido en el artículo 27 de la Ley Provincial Nº 5.893/92.

Estas acciones se enmarcan en el cumplimiento de la Ley Federal de Carnes Nº 22.375 y la Ley Provincial Nº 5.893/92, que otorga al organismo la responsabilidad de velar por la trazabilidad, procedencia y condiciones sanitarias del transporte y comercialización de productos cárnicos en la provincia.

Se recuerda a la comunidad que puede colaborar denunciando cualquier irregularidad. Las denuncias pueden realizarse en las oficinas de Procarne-Fiscalización, ubicadas en Andes 30, Complejo Manuel Belgrano, Torre Andes, 8° piso; llamando al (0385) 4349800 (int. 1406); por WhatsApp al 3855853489; o vía correo electrónico a: procarne.dayg@mproduccion.gob.ar