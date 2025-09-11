Historiadoras santiagueñas presentarán investigaciones en encuentro académico en Córdoba

La Lic. María Luján Barrionuevo y la Mg. Romina Pécora Melin expondrán sobre la historia educativa de Santiago del Estero en las XXIII Jornadas de la Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana, organizadas por la Universidad Nacional de Córdoba.

Hoy 01:27

Las historiadoras santiagueñas María Luján Barrionuevo y Romina Pécora Melin participarán como expositoras en las XXIII Jornadas de la Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana, un prestigioso evento académico que se llevará a cabo del 17 al 20 de septiembre en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).



Ambas investigadoras, formadas en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) e integrantes de la Asociación Civil Santiagueña de Investigadores de Historia, presentarán los resultados de sus estudios sobre la labor de los maestros rurales santiagueños durante el colapso del modelo agroforestal, así como el aporte de los docentes socialistas de La Banda a la educación popular en las primeras décadas del siglo XX.

Además, Barrionuevo y Pécora Melin competirán por el Premio Juan Pablo Abratte, que distingue al mejor ensayo en clave regional sobre historia de la educación.

El encuentro contará con la participación de destacados especialistas como Adriana Puiggrós, Inés Dussel, Rita Segato, Mario Caruso y Nicolás Arata, entre otros. En el marco de las jornadas, la UNC entregará el título de Doctor Honoris Causa al músico León Gieco, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso social.

Desde la organización se invita a la comunidad santiagueña a participar como asistentes, tanto de manera presencial como virtual. Para mayor información hacer click aquí.