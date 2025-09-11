Motochorros atacaron a una niña de 7 años para robarle su bicicleta en el barrio Parque del Río I

El violento robo ocurrió este miércoles cuando una menor paseaba en su bicicleta.

En un violento episodio ocurrido en la tarde de este miércoles, una niña de 7 años fue víctima de un robo en el barrio Parque del Río I, en la ciudad Capital. Según informaron fuentes policiales, la menor, quien paseaba tranquilamente por la zona en su bicicleta R26, fue atacada por dos delincuentes en moto.

Los sujetos, sin mediar palabra, despojaron a la niña de su rodado y luego se dieron a la fuga con rumbo desconocido. La pequeña no sufrió lesiones físicas, pero el impacto emocional fue significativo.

El padre de la niña, Bolañez, quien se encontraba en el lugar en ese momento, fue quien presentó la denuncia en la Subcomisaría La Costa, que depende de la Departamental N°16 de Los Flores.

El fiscal de turno, Dr. Ángel Belloumini, ordenó de inmediato una inspección ocular en el lugar de los hechos, solicitando la participación de la Brigada interna y un relevamiento de las cámaras de seguridad cercanas para dar con los responsables del crimen.