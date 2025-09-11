Cómo recuperar la suavidad de tus toallas con un truco simple y casero

Con este método fácil, las toallas duras y ásperas vuelven a quedar suaves como nuevas.

Hoy 08:01

¿Te pasó alguna vez que, después de varios lavados, tus toallas quedaron ásperas y con una textura incómoda? Este problema es muy común, y la buena noticia es que no hace falta gastar en productos caros para solucionarlo. Existe un truco casero, barato y efectivo que dejará tus toallas suaves, esponjosas y con mejor aspecto: el vinagre blanco.

Con el tiempo, los residuos de jabón, el exceso de suavizante y la cal del agua se acumulan en las fibras de la tela. Como resultado, las toallas pierden suavidad y absorción, y se convierten en paños rígidos y poco agradables al tacto.

Lavado inicial: colocá las toallas en el lavarropas como lo hacés normalmente. Sustitución del suavizante: en lugar de usar suavizante, agregá una taza de vinagre blanco en el compartimento correspondiente. Ciclo de lavado: elegí un programa de agua caliente o tibia (según lo que indique la etiqueta de la toalla). Secado correcto: al terminar, dejá que se sequen al aire libre o en secadora, sacudiéndolas antes para que recuperen esponjosidad.