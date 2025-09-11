Día del Maestro: ¿por qué se conmemora el 11 de septiembre?

Esta fecha no fue elegida al azar, sino que tiene un profundo significado histórico, ya que se celebra en el aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, uno de los mayores impulsores de la educación en el país.

Cada 11 de septiembre, Argentina conmemora el Día del Maestro para rendir homenaje a todos los educadores que, con su dedicación y esfuerzo, contribuyen al desarrollo y formación de las nuevas generaciones. Esta fecha no fue elegida al azar, sino que tiene un profundo significado histórico, ya que se celebra en el aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, uno de los mayores impulsores de la educación en el país.

Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) es conocido como "el padre del aula" debido a las fundamentales reformas que impulsó en el sistema educativo argentino. Fue un hombre multifacético: político, filósofo, escritor, periodista, estadista y militar. Su legado como presidente de la Nación Argentina y como gobernador de San Juan es crucial, pero su obra más destacada fue su contribución a la educación pública. Sarmiento promovió la idea de una educación universal, gratuita y obligatoria, que con el tiempo se concretó con la sanción de la Ley 1.420 en 1884, bajo la presidencia de Julio Roca.

A pesar de no haber podido ver concretada su Ley nacional de educación, la figura de Sarmiento quedó profundamente marcada en la historia educativa del país. En 1888, Sarmiento falleció en Asunción, Paraguay, pero su legado perduró en las políticas educativas de la Argentina.

El Día del Maestro fue establecido oficialmente en 1945 por un decreto nacional, pero su origen se remonta a la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, celebrada en Panamá en 1943. Fue allí cuando se decidió que cada 11 de septiembre se celebraría esta fecha en honor a los maestros de toda América Latina.

Aunque no se trata de un feriado nacional, el Día del Maestro es considerado un día de asueto oficial en el sector educativo. Esto significa que, en las escuelas de todo el país, no habrá clases este jueves 11 de septiembre. Sin embargo, este día se convierte en una ocasión especial para reconocer y valorar el trabajo de los educadores, quienes día a día dejan su huella en los alumnos y contribuyen a forjar el futuro de la nación.