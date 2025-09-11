Niño de 2 años salva su vida de milagro tras caer en un pozo de agua

El niño fue derivado desde Las Termas al Cepsi con un cuadro de ahogamiento.

Un grave accidente doméstico involucró a un niño de apenas 2 años, quien fue trasladado a la guardia del Centro Integral de Salud de Las Termas de Río Hondo en horas de la noche del miércoles, luego de sufrir un cuadro de ahogamiento leve. El pequeño, identificado como Juárez, estaba acompañado de su madre, Jiménez, y ambos residen en la localidad de Mansupa.

Según las primeras informaciones, el niño cayó en un pozo de agua que se encontraba en su vivienda. Aunque la profundidad no era considerable, la caída representó un riesgo significativo para su corta edad. Familiares del niño lograron rescatarlo rápidamente y lo trasladaron de urgencia al CIS, donde fue atendido por el médico de guardia. El diagnóstico inicial fue un cuadro de ahogamiento leve, aunque, afortunadamente, el menor logró estabilizarse tras las primeras atenciones.

Dada la naturaleza del incidente y la importancia de realizar estudios complementarios, el menor fue derivado al CEPSI de la ciudad capital para continuar con su tratamiento y asegurar que no se produjeran complicaciones en su estado de salud.