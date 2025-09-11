Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 SEP 2025 | 22º
X
Policiales

Niño de 2 años salva su vida de milagro tras caer en un pozo de agua

El niño fue derivado desde Las Termas al Cepsi con un cuadro de ahogamiento.

Hoy 09:58

Un grave accidente doméstico involucró a un niño de apenas 2 años, quien fue trasladado a la guardia del Centro Integral de Salud de Las Termas de Río Hondo en horas de la noche del miércoles, luego de sufrir un cuadro de ahogamiento leve. El pequeño, identificado como Juárez, estaba acompañado de su madre, Jiménez, y ambos residen en la localidad de Mansupa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según las primeras informaciones, el niño cayó en un pozo de agua que se encontraba en su vivienda. Aunque la profundidad no era considerable, la caída representó un riesgo significativo para su corta edad. Familiares del niño lograron rescatarlo rápidamente y lo trasladaron de urgencia al CIS, donde fue atendido por el médico de guardia. El diagnóstico inicial fue un cuadro de ahogamiento leve, aunque, afortunadamente, el menor logró estabilizarse tras las primeras atenciones.

Dada la naturaleza del incidente y la importancia de realizar estudios complementarios, el menor fue derivado al CEPSI de la ciudad capital para continuar con su tratamiento y asegurar que no se produjeran complicaciones en su estado de salud.

TEMAS Cepsi Accidente

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Intenso trabajo de bomberos y policías para controlar un incendio de pastizales en El Zanjón
  2. 2. Historiadoras santiagueñas presentarán investigaciones en encuentro académico en Córdoba
  3. 3. El tiempo para este jueves 11 de septiembre en Santiago del Estero: cielo algo nublado y una máxima de 27ºC
  4. 4. Secuestran 93 ladrillos de marihuana y cocaína en un megaoperativo
  5. 5. Motochorros atacaron a una niña de 7 años para robarle su bicicleta en el barrio Parque del Río I
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT