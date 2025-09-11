Robo millonario al párroco de Huachana en Campo Gallo: se llevaron dinero en pesos, euros y una tablet

Según trascendió, el dinero robado correspondería tanto a fondos de ayuda internacional como a los aportes recibidos en la última fiesta en honor a la Virgen de Huachana.

Hoy 10:31

Un grave hecho de inseguridad conmocionó en las últimas horas a la comunidad de Campo Gallo, departamento Alberdi, donde un sacerdote fue víctima de un robo millonario. El párroco Navarro, rector del santuario de la Virgen de Huachana, denunció que delincuentes lo despojaron de 2 millones de pesos, 700 euros y una tablet, en un episodio ocurrido durante la tarde del miércoles.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría 18 desplegaron un rápido operativo que permitió la detención de un sospechoso, quien recientemente había recuperado la libertad tras estar involucrado en una causa por violencia de género. Sin embargo, hasta la madrugada de este jueves la policía no había logrado dar con el dinero ni con los objetos sustraídos.

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, se espera que durante la jornada se realicen allanamientos en diferentes domicilios de la zona para intentar recuperar el botín.

Según trascendió, el dinero robado correspondería tanto a fondos de ayuda internacional como a los aportes recibidos en la última fiesta en honor a la Virgen de Huachana, uno de los eventos religiosos más multitudinarios de la región y que cada año congrega a miles de fieles.