Christian Negron fue confirmado como nuevo refuerzo de Quimsa

El interno de 26 años Christian Negron se suma a Quimsa de cara a las competencias de la temporada 2025/26. Llega tras su paso por Leones de Ponce en Puerto Rico.

Christian Negron (Ala Pivot / 2.01 metros/ 26 años / Puerto Rico) cuenta con formación por el básquet universitario de la NCAA con Loyola Ramblers para luego pasar al profesionalismo con Leones de Ponce de Puerto Rico y Panteras de Aguascalientes en México. Además, vistió la camiseta de su país en las clasificatorias a la Americup 2025.

“Estoy muy emocionado de jugar en Quimsa este año. Sé que el club ha competido en un alto nivel en estos años y las expectativas son ganar.

Será un gran desafío, pero confío en el trabajo y la preparación que pongo día a día”.