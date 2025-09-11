Juventud festejó ante Sportivo Colón en la continuidad del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”

En el marco de la tercera fecha del certamen, se impuso 91 a 85.
Juventud consiguió un triunfo clave en la continuidad del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7” al superar a Sportivo Colón por 91 a 85, en un partido de marcador cambiante y gran intensidad.
El elenco capitalino contó con aportes repartidos en el goleo: Pereyra y Lazarte anotaron 13 puntos cada uno, mientras que Ponce y Rojas sumaron 12 para sostener la ofensiva. En Sportivo, Iturre fue la gran figura del equipo al marcar 22 tantos, aunque no alcanzó para torcer la historia.
Los parciales reflejaron lo cambiante del encuentro: 22-18 para Sportivo en el primer cuarto, 28-21 para Juventud en el segundo, 25-14 para los de Colón en el tercero y un contundente 31-17 para Juventud en el último, que le permitió quedarse con la victoria en el cierre.
En el inicio de la fecha Olímpico se impuso ante Red Star por 88 a 55 con un gran desempeño de David Pérez anotando 24 puntos y de Mariano Fernández que sumó 16 unidades.
