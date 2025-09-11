Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 SEP 2025 | 15º
X
Somos Deporte

Juventud festejó ante Sportivo Colón en la continuidad del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”

En el marco de la tercera fecha del certamen, se impuso 91 a 85.

Hoy 01:05
Juventud Pre-Federal

Juventud consiguió un triunfo clave en la continuidad del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7” al superar a Sportivo Colón por 91 a 85, en un partido de marcador cambiante y gran intensidad.

El elenco capitalino contó con aportes repartidos en el goleo: Pereyra y Lazarte anotaron 13 puntos cada uno, mientras que Ponce y Rojas sumaron 12 para sostener la ofensiva. En Sportivo, Iturre fue la gran figura del equipo al marcar 22 tantos, aunque no alcanzó para torcer la historia.

Los parciales reflejaron lo cambiante del encuentro: 22-18 para Sportivo en el primer cuarto, 28-21 para Juventud en el segundo, 25-14 para los de Colón en el tercero y un contundente 31-17 para Juventud en el último, que le permitió quedarse con la victoria en el cierre.

En el inicio de la fecha Olímpico se impuso ante Red Star por 88 a 55 con un gran desempeño de David Pérez anotando 24 puntos y de Mariano Fernández que sumó 16 unidades.

ZONA 1

Jueves 11/09 – 22:00 hs

  • Juventud 91-85 Sportivo Colón

Viernes 12/09 – 22:00 hs

  • Tiro Federal vs Jorge Newbery
    Árbitros: D'Anna Gustavo – Montoya Matías
  • Belgrano vs Quimsa
    Árbitros: D'Anna Nicolás – Nocco Sofía

ZONA 2

Miércoles 10/09 – 22:00 hs

  • Olímpico 88-55 Red Star

Viernes 12/09 – 22:00 hs

  • Huracán vs Normal Banda
    Árbitros: Páez Eric – Águila Betiana
  • Independiente vs Nicolás Avellaneda
    Árbitros: Mukdsi Ariel – Paz Francisco

Todos los resultados – 1ª fecha

Zona 1

  • Viernes 29/09 Belgrano 79-82 Juventud 
  • Viernes 29/09 Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón 
  • Miércoles 27/09 Jorge Newbery 72-68 Quimsa 

Zona 2

  • Viernes 29/09 Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star 
  • Viernes 29/09 Independiente 85-60 Huracán 
  • (Postergado) Olímpico vs. Normal Banda

Todos los resultados – 2° fecha

Zona 1

  • Jueves 04/09: Juventud 76-71 Tiro Federal
  • Viernes 05/09: Sportivo Colón 58-69 Quimsa
  • Viernes 05/09: Jorge Newbery 83-55 Belgrano

Zona 2

  • Miércoles 03/09: Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda
  • Viernes 05/09: Huracán 51-85 Olímpico
  • Viernes 05/09: Red Star 77-60 Independiente

TEMAS Torneo Pre-Federal de Básquet

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Allanamiento en el barrio Colón permitió recuperar herramientas robadas
  2. 2. Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado en 2022
  3. 3. Juventud festejó ante Sportivo Colón en la continuidad del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”
  4. 4. Axel Kicillof: “En octubre tenemos el desafío de ganarle a un proyecto que propone abandono y crueldad”
  5. 5. Nueva chance al amor: el viaje soñado de Pampita y Martín Pepa a la Polinesia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT