Juventud festejó ante Sportivo Colón en la continuidad del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”

Hoy 01:05

Juventud consiguió un triunfo clave en la continuidad del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7” al superar a Sportivo Colón por 91 a 85, en un partido de marcador cambiante y gran intensidad.

El elenco capitalino contó con aportes repartidos en el goleo: Pereyra y Lazarte anotaron 13 puntos cada uno, mientras que Ponce y Rojas sumaron 12 para sostener la ofensiva. En Sportivo, Iturre fue la gran figura del equipo al marcar 22 tantos, aunque no alcanzó para torcer la historia.

Los parciales reflejaron lo cambiante del encuentro: 22-18 para Sportivo en el primer cuarto, 28-21 para Juventud en el segundo, 25-14 para los de Colón en el tercero y un contundente 31-17 para Juventud en el último, que le permitió quedarse con la victoria en el cierre.

En el inicio de la fecha Olímpico se impuso ante Red Star por 88 a 55 con un gran desempeño de David Pérez anotando 24 puntos y de Mariano Fernández que sumó 16 unidades.

ZONA 1

Jueves 11/09 – 22:00 hs

Juventud 91-85 Sportivo Colón

Viernes 12/09 – 22:00 hs

Tiro Federal vs Jorge Newbery

Árbitros: D'Anna Gustavo – Montoya Matías

D'Anna Gustavo – Montoya Matías Belgrano vs Quimsa

Árbitros: D'Anna Nicolás – Nocco Sofía

ZONA 2

Miércoles 10/09 – 22:00 hs

Olímpico 88-55 Red Star

Viernes 12/09 – 22:00 hs

Huracán vs Normal Banda

Árbitros: Páez Eric – Águila Betiana

Páez Eric – Águila Betiana Independiente vs Nicolás Avellaneda

Árbitros: Mukdsi Ariel – Paz Francisco

Todos los resultados – 1ª fecha

Zona 1

Viernes 29/09 Belgrano 79 -82 Juventud

Juventud Viernes 29/09 Tiro Federal 80-72 Sportivo Colón

Sportivo Colón Miércoles 27/09 Jorge Newbery 72-68 Quimsa

Zona 2

Viernes 29/09 Nicolás Avellaneda 83-69 Red Star

Red Star Viernes 29/09 Independiente 85-60 Huracán

Huracán (Postergado) Olímpico vs. Normal Banda

Todos los resultados – 2° fecha

Zona 1

Jueves 04/09: Juventud 76-71 Tiro Federal

Tiro Federal Viernes 05/09: Sportivo Colón 58-69 Quimsa

Quimsa Viernes 05/09: Jorge Newbery 83-55 Belgrano

Zona 2