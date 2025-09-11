Elías Suárez: “La discapacidad, las adicciones y los derechos de niños y adultos mayores no serán variable de ajuste”

El jefe de Gabinete, Elías Suárez, encabezó el cierre de la jornada Inspire Ciudades Pioneras en el CCB y ratificó la decisión del Gobierno provincial de sostener políticas de inclusión y protección de derechos.

Hoy 18:10

El jefe de Gabinete, Elías Suárez, participó este jueves del cierre de la jornada de presentación de Inspire Ciudades Pioneras, que se llevó a cabo en el Centro Cultural del Bicentenario, espacio donde ratificó la decisión del Gobierno de Santiago del Estero de que “la discapacidad, así como también el abordaje integral de adicciones y los derechos de niños, niñas y adolescentes y nuestros adultos mayores no serán la variable de ajuste presupuestaria”

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este programa es una iniciativa de las Naciones Unidas (ONU) para que las ciudades se comprometan a implementar estrategias basadas en evidencia para prevenir y responder a la violencia contra niños, niñas y adolescentes.

También fueron parte de la ceremonia la ministra de Justicia, Matilde O’Mill; la secretaria de Trabajo, Julia Comán; la secretaria de Derechos Humanos, Daniela Águila, y la subsecretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia, Miriam Nallar. Además de Paula Watcher, directora ejecutiva de Red por la Infancia.

En este marco, la ministra O’Mill destacó la importancia de esta jornada de prevención, al señalar: “Nos involucra absolutamente a todos y es algo que tenemos que asumir como sociedad, porque tenemos que aumentar los factores de protección y disminuir todos los factores violencia, entonces tenemos que reinventarnos”.

Además, dijo que el desafío y el compromiso son de todos, “porque la violencia contra los niños es violación de derechos humanos, justicia de la comunidad entera, porque nos interpela a todos como sociedad, que es donde están sucediendo y emergen todo las situaciones”.

Por este motivo pidió el acompañamiento de todas las instituciones “para lograr que estos niños crezcan y desarrollen en entornos cuidados, con amor, con oportunidades y libres de violencia”.

Paula Watcher, estuvo a cargo de la presentación, fue reconocida por las autoridades por llevar adelante la presentación de Inspire Ciudades Pioneras.

Elías Suárez también remarcó la presencia y el acompañamiento del Estado, por decisión del gobernador Gerardo Zamora “Estas políticas se pueden llevar a cabo en una provincia previsible y participativa. En un estado administrativamente ordenado y equilibrado presupuestariamente”.