Megaoperativo por conflictos entre bandas antagónicas: seis detenidos y armas secuestradas

En el marco de una causa judicial iniciada por conflictos entre bandas antagónicas, la Dirección General de Investigaciones desplegó en la mañana de este jueves un importante operativo en distintos barrios de la ciudad capital.

Los allanamientos y registros, realizados desde las 7 de la mañana en los barrios Belén, Huaico Hondo, Borges y Bosco III, fueron dispuestos por la Justicia con el objetivo de incautar armas de fabricación casera, armas blancas, municiones, cartuchos y teléfonos celulares que pudieran estar vinculados a hechos de violencia urbana.

Como resultado, se logró la detención de seis personas y el secuestro de siete armas blancas, un arma casera tipo “tumbera”, dos cartuchos, una onda (gomera) y dos réplicas de pistolas de plástico, además de otros elementos de interés para la investigación.

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras continúan las tareas investigativas para desarticular los grupos delictivos enfrentados.