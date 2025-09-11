Quimsa y Olímpico ya conocen el calendario de la Liga Nacional 2025/26

La AdC confirmó el fixture y las fechas clave de la máxima categoría del básquet argentino. Los equipos santiagueños tendrán otra temporada cargada de desafíos locales e internacionales.
La Liga Nacional de Básquet 2025/26 ya tiene todo listo para su arranque y los equipos santiagueños se preparan para otra campaña exigente. El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) oficializó el calendario de la Fase Regular, que constará de 36 partidos por equipo bajo el sistema de todos contra todos. El debut de la competencia será el miércoles 24 de septiembre en La Bombonerita, con Boca Juniors vs. Racing de Chivilcoy.
En este esquema, Quimsa tendrá una agenda especial porque además de la Liga Nacional disputará la Liga Sudamericana, donde compartirá representación argentina con Regatas y Oberá. De esta manera, el equipo fusionado deberá dividir fuerzas entre el plano local y el internacional, con la ambición de pelear arriba en ambos frentes.
Por su parte, Olímpico de La Banda se concentrará de lleno en la competencia doméstica, con la ilusión de volver a ser protagonista y meterse en la pelea por la postemporada. En el caso de clasificar entre los primeros doce de la tabla, el Negro bandeño podrá acceder a los playoffs, que nuevamente se jugarán al mejor de cinco partidos, con excepción de la Final, que será al mejor de siete.
El calendario también marca otros hitos importantes: habrá receso de fin de año entre el 22 y 25 de diciembre y del 30 de diciembre al 5 de enero, mientras que el cierre de la fase regular está pautado para el 19 de abril de 2026. Además, como novedad, al término de la primera rueda se disputará la renovada Copa Islas Malvinas, un torneo de medio término que reunirá a los equipos mejor posicionados, lo que agrega un atractivo extra a la temporada.
Con Quimsa en doble competencia y un Olímpico decidido a dar pelea, Santiago del Estero volverá a tener un rol central en la Liga Nacional, una competencia que promete emociones fuertes hasta mayo, cuando se definan los nuevos campeones del básquet argentino.
Jugarán esta serie al mejor de cinco (5) partidos los equipos clasificados en los puestos 18° y 19°.
El equipo ganador termina su participación en esta edición de La Liga. En tanto, el equipo perdedor descenderá a La Liga Argentina.
Estos serán los primeros partidos del calendario oficial de La Liga Nacional 2025/26:
Miércoles 24 de septiembre
Boca Juniors vs. Racing (CH)
Jueves 25 de septiembre
Regatas Corrientes vs. Atenas
Quimsa vs. Instituto
Platense vs. Ferro
Viernes 26 de septiembre
San Lorenzo vs. Peñarol
Sábado 27 de septiembre
Olímpico vs. Instituto
San Martín vs. Atenas
Domingo 28 de septiembre
Quimsa vs. Argentino
Ferro vs. Peñarol
La Unión vs. Regatas Corrientes
Martes 30 de septiembre
Olímpico vs. Argentino
Oberá vs. San Lorenzo
Miércoles 1 de octubre
Boca Juniors vs. San Martín
Jueves 2 de octubre
Independiente (O) vs. Instituto
Obras Basket vs. Regatas Corrientes
La Unión vs. San Lorenzo
Viernes 3 de octubre
Gimnasia y Esgrima vs. San Martín
Sábado 4 de octubre
Racing (CH) vs. Ferro
Peñarol vs. Regatas Corrientes
Platense vs. Boca Juniors
Lunes 6 de octubre
Obras Basket vs. Quimsa
Racing (CH) vs. Atenas
Argentino vs. Ferro
Martes 7 de octubre
Instituto vs. Boca Juniors
Miércoles 8 de octubre
Argentino vs. Atenas
Obras Basket vs. Olímpico
Peñarol vs. Quimsa
Oberá vs. La Unión
Jueves 9 de octubre
Independiente (O) vs. Boca Juniors
Viernes 10 de octubre
Gimnasia y Esgrima vs. Olímpico
Sábado 11 de octubre
Racing (CH) vs. Obras Basket
Atenas vs. Boca Juniors
La Unión vs. Unión
Domingo 12 de octubre
Peñarol vs. Instituto
San Lorenzo vs. San Martín
Lunes 13 de octubre
Argentino vs. Obras Basket
Oberá vs. Unión
Martes 14 de octubre
Quimsa vs. Atenas
Platense vs. Instituto
Ferro vs. San Martín
Miércoles 15 de octubre
Gimnasia y Esgrima vs. La Unión
Jueves 16 de octubre
Unión vs. Racing (CH)
Independiente (O) vs. San Lorenzo
Olímpico vs. Atenas
Viernes 17 de octubre
Boca Juniors vs. La Unión
Sábado 18 de octubre
Instituto vs. San Lorenzo
Domingo 19 de octubre
Peñarol vs. La Unión
San Martín vs. Unión
Lunes 20 de octubre
Atenas vs. San Lorenzo
Martes 21 de octubre
Quimsa vs. Racing (CH)
Independiente (O) vs. Gimnasia y Esgrima
Regatas Corrientes vs. Unión
Miércoles 22 de octubre
Oberá vs. Argentino
Jueves 23 de octubre
Olímpico vs. Racing (CH)
Instituto vs. Gimnasia y Esgrima
Obras Basket vs. Boca Juniors
Viernes 24 de octubre
La Unión vs. Argentino
Unión vs. Platense
Sábado 25 de octubre
Atenas vs. Gimnasia y Esgrima
Lunes 27 de octubre
Olímpico vs. Independiente (O)
Miércoles 29 de octubre
Quimsa vs. Independiente (O)
Jueves 30 de octubre
San Lorenzo vs. Racing (CH)
Atenas vs. Oberá
Ferro vs. Obras Basket
Viernes 31 de octubre
Unión vs. Boca Juniors