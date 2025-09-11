Quimsa y Olímpico ya conocen el calendario de la Liga Nacional 2025/26

La AdC confirmó el fixture y las fechas clave de la máxima categoría del básquet argentino. Los equipos santiagueños tendrán otra temporada cargada de desafíos locales e internacionales.

Hoy 20:17

La Liga Nacional de Básquet 2025/26 ya tiene todo listo para su arranque y los equipos santiagueños se preparan para otra campaña exigente. El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) oficializó el calendario de la Fase Regular, que constará de 36 partidos por equipo bajo el sistema de todos contra todos. El debut de la competencia será el miércoles 24 de septiembre en La Bombonerita, con Boca Juniors vs. Racing de Chivilcoy.

En este esquema, Quimsa tendrá una agenda especial porque además de la Liga Nacional disputará la Liga Sudamericana, donde compartirá representación argentina con Regatas y Oberá. De esta manera, el equipo fusionado deberá dividir fuerzas entre el plano local y el internacional, con la ambición de pelear arriba en ambos frentes.

Por su parte, Olímpico de La Banda se concentrará de lleno en la competencia doméstica, con la ilusión de volver a ser protagonista y meterse en la pelea por la postemporada. En el caso de clasificar entre los primeros doce de la tabla, el Negro bandeño podrá acceder a los playoffs, que nuevamente se jugarán al mejor de cinco partidos, con excepción de la Final, que será al mejor de siete.

El calendario también marca otros hitos importantes: habrá receso de fin de año entre el 22 y 25 de diciembre y del 30 de diciembre al 5 de enero, mientras que el cierre de la fase regular está pautado para el 19 de abril de 2026. Además, como novedad, al término de la primera rueda se disputará la renovada Copa Islas Malvinas, un torneo de medio término que reunirá a los equipos mejor posicionados, lo que agrega un atractivo extra a la temporada.

Con Quimsa en doble competencia y un Olímpico decidido a dar pelea, Santiago del Estero volverá a tener un rol central en la Liga Nacional, una competencia que promete emociones fuertes hasta mayo, cuando se definan los nuevos campeones del básquet argentino.

Zona Permanencia – Play Out

Jugarán esta serie al mejor de cinco (5) partidos los equipos clasificados en los puestos 18° y 19°.

El equipo ganador termina su participación en esta edición de La Liga. En tanto, el equipo perdedor descenderá a La Liga Argentina.

Estos serán los primeros partidos del calendario oficial de La Liga Nacional 2025/26:

Miércoles 24 de septiembre

Boca Juniors vs. Racing (CH)

Jueves 25 de septiembre

Regatas Corrientes vs. Atenas

Quimsa vs. Instituto

Platense vs. Ferro

Viernes 26 de septiembre

San Lorenzo vs. Peñarol

Sábado 27 de septiembre

Olímpico vs. Instituto

San Martín vs. Atenas

Domingo 28 de septiembre

Quimsa vs. Argentino

Ferro vs. Peñarol

La Unión vs. Regatas Corrientes

Martes 30 de septiembre

Olímpico vs. Argentino

Oberá vs. San Lorenzo

Miércoles 1 de octubre

Boca Juniors vs. San Martín

Jueves 2 de octubre

Independiente (O) vs. Instituto

Obras Basket vs. Regatas Corrientes

La Unión vs. San Lorenzo

Viernes 3 de octubre

Gimnasia y Esgrima vs. San Martín

Sábado 4 de octubre

Racing (CH) vs. Ferro

Peñarol vs. Regatas Corrientes

Platense vs. Boca Juniors

Lunes 6 de octubre

Obras Basket vs. Quimsa

Racing (CH) vs. Atenas

Argentino vs. Ferro

Martes 7 de octubre

Instituto vs. Boca Juniors

Miércoles 8 de octubre

Argentino vs. Atenas

Obras Basket vs. Olímpico

Peñarol vs. Quimsa

Oberá vs. La Unión

Jueves 9 de octubre

Independiente (O) vs. Boca Juniors

Viernes 10 de octubre

Gimnasia y Esgrima vs. Olímpico

Sábado 11 de octubre

Racing (CH) vs. Obras Basket

Atenas vs. Boca Juniors

La Unión vs. Unión

Domingo 12 de octubre

Peñarol vs. Instituto

San Lorenzo vs. San Martín

Lunes 13 de octubre

Argentino vs. Obras Basket

Oberá vs. Unión

Martes 14 de octubre

Quimsa vs. Atenas

Platense vs. Instituto

Ferro vs. San Martín

Miércoles 15 de octubre

Gimnasia y Esgrima vs. La Unión

Jueves 16 de octubre

Unión vs. Racing (CH)

Independiente (O) vs. San Lorenzo

Olímpico vs. Atenas

Viernes 17 de octubre

Boca Juniors vs. La Unión

Sábado 18 de octubre

Instituto vs. San Lorenzo

Domingo 19 de octubre

Peñarol vs. La Unión

San Martín vs. Unión

Lunes 20 de octubre

Atenas vs. San Lorenzo

Martes 21 de octubre

Quimsa vs. Racing (CH)

Independiente (O) vs. Gimnasia y Esgrima

Regatas Corrientes vs. Unión

Miércoles 22 de octubre

Oberá vs. Argentino

Jueves 23 de octubre

Olímpico vs. Racing (CH)

Instituto vs. Gimnasia y Esgrima

Obras Basket vs. Boca Juniors

Viernes 24 de octubre

La Unión vs. Argentino

Unión vs. Platense

Sábado 25 de octubre

Atenas vs. Gimnasia y Esgrima

Lunes 27 de octubre

Olímpico vs. Independiente (O)

Miércoles 29 de octubre

Quimsa vs. Independiente (O)

Jueves 30 de octubre

San Lorenzo vs. Racing (CH)

Atenas vs. Oberá

Ferro vs. Obras Basket

Viernes 31 de octubre

Unión vs. Boca Juniors