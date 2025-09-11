La FUA cuestiona el veto presidencial a la emergencia universitaria y anuncia movilización

En declaraciones en Radio Panorama, Joaquín Carvalho sostuvo que “el gobierno considera un gasto la discapacidad, los jubilados, el Garrahan y también a las universidades”.

Hoy 20:27

El presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, expresó su rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia universitaria y adelantó que el movimiento estudiantil prepara una gran movilización para exigir su tratamiento en el Congreso.

En declaraciones al programa “El Dueño de la Tarde” por Radio Panorama, Carvalho sostuvo que “el gobierno considera un gasto la discapacidad, los jubilados, el Garrahan y también a las universidades”, y remarcó que la decisión presidencial responde a “un capricho ideológico más que a una búsqueda de solución”.

El dirigente estudiantil informó que ayer participaron en Buenos Aires de la conferencia de prensa del Consejo Universitario Nacional y de reuniones con trabajadores del hospital Garrahan, con quienes coordinarán acciones conjuntas.

Asimismo, anticipó que, tras el paro universitario de 24 horas previsto para este jueves, se convocará a una marcha federal junto a otras organizaciones sociales y gremiales. “Estamos preparados para movilizar y en estado de alerta, a la espera de la convocatoria de los diputados para tratar el veto, lo que podría suceder el 17 o el 24 de septiembre”, afirmó.