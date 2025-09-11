Agustín Solveyra, optimista antes del duelo clave: “Estamos confiados en que se nos va a dar”

El defensor de Sarmiento analizó la previa del duelo ante Atlético Rafaela y reconoció que el equipo sufre por los puntos perdidos. El Profe necesita ganar y esperar una ayuda para clasificar en el Federal A.

Hoy 21:20

El defensor Agustín Solveyra habló tras una nueva jornada de entrenamientos en La Banda y dejó en claro que Sarmiento atraviesa un momento límite en el Federal A. El equipo deberá ganarle sí o sí a Atlético Rafaela y esperar que Sportivo Belgrano le quite puntos a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy para seguir en carrera por la clasificación.

“Es un momento complicado, las cosas no están saliendo como queremos, pero hay que salir a dar la cara, salir a ganar como siempre lo hemos hecho. Lamentablemente dependemos de un resultado más, pero estamos confiados en que se nos va a dar. Y si no es así iremos por otro lado por ese mismo objetivo”, expresó el lateral.

El Profe llega golpeado por la derrota en Córdoba frente a Sportivo Belgrano, resultado que lo dejó contra las cuerdas. Con 10 puntos en la tabla (3 triunfos, 1 empate y 3 derrotas), se ubica 5° en la zona. Para clasificar, el equipo de Cristian Molins no solo debe ganar en Rafaela, sino que además necesita que Gimnasia de Chivilcoy no se imponga en su partido.

Solveyra también recordó los errores del pasado: “Lo que estamos sufriendo son los puntos que dejamos contra 9 de Julio, si tuviéramos esas unidades estaríamos clasificados. No hay que enfocarse en lo que pasó, sino en lo que viene, eso es lo importante”.

El panorama es claro: un triunfo frente a Atlético Rafaela y una mano de Sportivo Belgrano le darán a Sarmiento el boleto a la siguiente fase. En caso de empate o derrota, dependerá de los resultados de Juventud Antoniana (8 pts) y 9 de Julio (7 pts), lo que lo obliga a estar con la calculadora hasta el final.