Policiales

Por una mala maniobra, un motociclista sufrió un dura caída sobre avenida Belgrano

El siniestro ocurrió en la intersección con calle Luis Braille, minutos antes de las 22. El conductor perdió el control de su rodado tras rozar a un automóvil.

Hoy 23:27
Accidente moto Belgrano

Un motociclista resultó herido tras protagonizar un accidente de tránsito este miércoles por la noche, alrededor de las 22 horas, en la intersección de avenida Belgrano y calle Luis Braille.

De acuerdo al relato de testigos, el motociclista intentó zigzaguear entre dos automóviles, pero en la maniobra rozó a uno de ellos, lo que provocó que perdiera el control de la moto. El impacto hizo que diera varios tumbos hasta terminar contra el cordón de la vereda, mientras que el rodado quedó contra un árbol.

En el lugar intervinieron efectivos policiales que en el momento realizaban un recorrido de rutina. El motociclista, que manifestó fuertes dolores en distintas partes del cuerpo, recibió asistencia del personal de emergencias médicas del SEASE 107, quienes luego lo trasladaron al Hospital Regional para una atención de mayor complejidad.

