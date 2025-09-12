Tras festejar en la Supercopa Argentina, Vélez va por la punta y enfrenta a Huracán en el Ducó

Se miden desde las 19:00 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en un duelo clave para el liderazgo de la Zona A del Torneo Clausura.

Hoy 01:04

Por la octava fecha del Torneo Clausura 2025, Vélez Sarsfield visitará a Huracán este viernes desde las 19:00 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en un duelo clave para el liderazgo de la Zona A.

El Fortín llega con una racha impecable: cinco victorias consecutivas, reciente campeón de la Supercopa Argentina tras vencer 2 a 0 a Central Córdoba, y clasificado entre los ocho mejores de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Racing por los cuartos de final. Con estos resultados, Vélez apunta al primer puesto de la Zona A, actualmente a solo un punto de River, y buscará seguir consolidando su gran momento.

Por su parte, Huracán intentará recuperarse tras un semestre irregular. El equipo mantiene un invicto de cinco partidos en el Clausura, pero sufrió la eliminación de la Copa Sudamericana ante Once Caldas y contará con bajas importantes, como Luciano Giménez, expulsado en el clásico ante San Lorenzo.

Probables formaciones:

Huracán (DT: Frank Darío Kudelka): Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz o Agustín Urzi, Matko Miljevic, Eric Ramírez o Leonardo Sequeira, Rodrigo Cabral.

Vélez (DT: Guillermo Barros Schelotto): Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Tomás Cavanagh; Isaias Andrada, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Francisco Pizzini, Michael Santos y Matías Pellegrini.